Dehşet çiftliğinin sahibi kendini böyle savundu

Ataşehir Kayışdağı’nda yurttan kız çocukların bir çiftlikte tutulduğunun tespit edilmesiyle 24 saat köpeklerle korunan çiftliğe ve çiftlik sahibinin evine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş ve çiftlik sahibi Sayan ile Afganistan uyruklu S.R. gözaltına alınmıştı. Çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD’ler, 2 tabanca ve 180 mermi ele geçirilmişti.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan çiftlik sahibi Sayan emniyetteki sorgusunda, “Ataşehir’de bana ait olan çiftliğe 2 kız çocuğu gelerek, kalacak yerleri olmadığını söylediler. Ben de sokakta kalmamaları için yardımcı olmak amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim. Bu şahıslar 1 hafta kadar çiftlik evinde kaldılar. Ancak ben 1 hafta içerisinde zaman zaman gittiysem de orada kalmadım. Gitmemdeki amaç onların temel ihtiyaçlarını karşılamaktı. Daha sonrasında ben onları annelerine teslim ettim” dedi. Korkunç olayın ardından baskınla yakalananşüpheli daha sonra kız çocukları çiftlik soğuk diye Sultanbeyli'de yeni aldığı eve götürdüğünü söyledi.