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Dehşet çiftliğinin sahibi kendini böyle savundu

GÜNDEM HABERLERİ  | 26.02.2018 18:37 | Son Güncelleme

Ataşehir Kayışdağı’nda yurttan kaçan yaşları 14-17 arasında olan kız çocukları 24 saat köpeklerle korunan bir çiftlikte tutan Abuzer Sayan'ın ilk ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli, çocukların kendi rızalarıyla çiftliğine gittiğini savundu.

Dehşet çiftliğinin sahibi kendini böyle savundu

Ataşehir Kayışdağı’nda yurttan kız çocukların bir çiftlikte tutulduğunun tespit edilmesiyle 24 saat köpeklerle korunan çiftliğe ve çiftlik sahibinin evine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş ve çiftlik sahibi Sayan ile Afganistan uyruklu S.R. gözaltına alınmıştı. Çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD’ler, 2 tabanca ve 180 mermi ele geçirilmişti.

Dehşet çiftliğinde cinsel istismarın görüntüleri ortaya çıktıDehşet çiftliğinde cinsel istismarın görüntüleri ortaya çıktı

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İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan çiftlik sahibi Sayan emniyetteki sorgusunda, “Ataşehir’de bana ait olan çiftliğe 2 kız çocuğu gelerek, kalacak yerleri olmadığını söylediler. Ben de sokakta kalmamaları için yardımcı olmak amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim. Bu şahıslar 1 hafta kadar çiftlik evinde kaldılar. Ancak ben 1 hafta içerisinde zaman zaman gittiysem de orada kalmadım. Gitmemdeki amaç onların temel ihtiyaçlarını karşılamaktı. Daha sonrasında ben onları annelerine teslim ettim” dedi. Korkunç olayın ardından baskınla yakalananşüpheli daha sonra kız çocukları çiftlik soğuk diye Sultanbeyli'de yeni aldığı eve götürdüğünü söyledi.

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TUTUKLANDI

İfadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüpheli A.S., mahkemedeki sorgusunun tamamlanmasıyla, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silahla tehdit”, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “şantaj” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORKUNÇ DETAYLAR!

İstanbul'da yurttan kaçan bazı kızların Ataşehir Kayışdağı'ndaki bir kaz çiftliğinde tutulduğu ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. 24 saat köpeklerle korunan çiftliği bir süre gözetim altında tutan polis ekipleri, çiftliğe ve çiftlik sahibinin Ateşehir'deki adresine önceki gün eşzamanlı operasyon düzenledi.

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3 pitbull ve 1 Kangal cinsi köpeği bayıltarak çiftliğe giren polisler, kaz ve tavuklara bakan Afganistan uyruklu Sabur R.'yi gözaltına aldı. Çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD'ler, 2 tabanca ve 180 mermi bulundu. Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K.K ve A.U. olduğu anlaşıldı.

Çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın elinde cinsel istismar görüntüleri olduğu için kızlardan 3'ünün yurda geri döndüğü halde korktuğu ve konuşmadığı ortaya çıktı. Ataşehir'de bir eve yapılan baskında da Abuzer Sayan gözaltına alınırken evde bulunan 17 yaşındaki H.K.K. adlı kız çocuğu kurtarıldı.

İddialara göre alıkonulan H.K.K.'nin annesinin ihbarı üzerine yakalanan Abuzer Sayan'ın, H.K.K.'yi de diğer kız çocukları gibi silahla korkuttuğu, görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ettiği tespit edildi.

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12 AYRI SUÇTAN SABIKALI

1 çocuk babası Abuzer Sayan'ın eşinden boşandığı öğrenilirken, 'çocuk kaçırma ve alıkoyma' suçunun da aralarında olduğu 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen Abuzer Sayan tutuklanırken çiftlik çalışanı Afganistanlı Sabur R. serbest bırakıldı.

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Dehşet Çiftliği cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
12 ayrı suçtan sabıkası varmış ve yüce kutsal adalet ve kanunlar gereği dışarıda cirit atıyor 500 yıl hapis cezası alanın 500 saniye içeride durduğunu görmedik. toplumda vicdanları rahatlatacak ve niyeti olanları caydıracak şekilde mesela boğazları kameralar önünde kesilecek ve kanları etrafa fışkıracak ve bu fışkıyı yemeyecek hale gelecek şekilde veya tankla ezielcek şekilde öldürülmeleri lazım
Sırf tipten 15 sene içeride yatar.
Dini imanı kalmamış, ALLAH' dan korkmayan beyni bozuk insan tipi, sizin gibi insanlardan topluma bir katkı olmayacağı gibi, insanlara zarardan başka işiniz olmaz, bu kişiler belirlenmeli, ölüm cezası olmadığına göre çevrede yaşayan insanların güvenliği için, nereye taşındıysa, oradaki oturanlara, ailelere dikkat etmesi için bildirilme zorunluluğu olmalı (muhtarlık vs ye kadar) çip takılmalı (kaybolmasın diye Alzeimerlı hastamıza takamıyoz pahalı diye bunlara lüks sayılır ama-çıkaramasın diye ameliyatla iç organına) nerede olduğu ne yaptığı devamlı kontrol altında tutulmalı ve rapor vermeli.
serbest bırakın suçsuz o şimdi öyle olur şalırmayın beyler
Senin bu söylediklerine kargalar bile güler.Beyin desen o da yok.
Hey gidi koca Osmanlı yadigar devletin ne halde
genelde bu tür sapıkları el üstünde tutuyor lar örümcek zihniyetler
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