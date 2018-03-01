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Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın koruma astsubayı FETÖ'den tutuklandı

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 18:43 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın koruma ekibinden Astsubay Rıza Asal FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın koruma astsubayı FETÖ'den tutuklandı

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Deniz Kuvvetleri Komutanı FETÖ tutuklama

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