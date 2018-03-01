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Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması FETÖ'den tutuklandı

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 19:40 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinden Denizci Astsubay Rıza Asal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturmada itirafçı beyanları ve teşhisleri neticesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinde görevli astsubay Rıza Asal gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Asal, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildi. Burada savcılıkça sorgulanan şüpheli Asal, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın mahkemeye sevk yazısında, şüphelinin SAT Komutanlığı emrinde görevli iken hali hazırdaki Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın koruma ekibinde görev yapmak üzere atandığı aktarıldı.

Sevk yazısında, şüphelinin FETÖ'nün örgüt içerisinde sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında örgütsel olarak ''öğrenci'' tabir edilen konumda yer aldığı, kod adının "Recep" olduğunun yapılanmada mahrem abisi konumda olan itirafçı Erkam (K) S.A.A'nın ayrıntılı, eşkal tarifli ve kişinin konumunu içerir, bu nedenle itibar edilebilir durumdaki ifade ve teşhisinden anlaşıldığı kaydedildi.

Ayrıca şüphelinin kendisi ve ailesine yönelik yapılan araştırmada, şüphelinin kardeşinin örgüt elebaşısı Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'da hesap artışının olduğu ve örgütle iltisaklı kurumda SGK kaydının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, söz konusu tespitlerin, şüpheli aleyhine olan beyan ve teşhisleri destekler mahiyette olduğu vurgulandı.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Asal, sorgusunun ardından ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri FETÖ

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