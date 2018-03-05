HABER

Deprem uzmanından Marmara için flaş sözler! Tarih verdi

GÜNDEM HABERLERİ  | 05.03.2018 17:26 | Son Güncelleme

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara'da iki büyük deprem beklenildiğini belirterek, "Kuzey Marmara'da 6.4 ile 6.7 arasında ve 7.0 ile 7.2 arasında deprem olacaktır. Yaptığım araştırmalara göre İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiçbirinde kanıt yok" dedi.

Deprem uzmanından Marmara için flaş sözler! Tarih verdi

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 'Türkiye’nin Deprem Gerçeği' konulu konferansa katıldı. Üniversitenin Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Ercan, depremin yerin biçimini değiştiren, yeraltı kaynakları ile enerjiyi oluşturan yararlı bir doğa olayı olduğunu belirterek, "Her deprem bir atom santralinden daha fazla enerji üretir. Bu yerin altında şu anda beklemektedir. Depremler olmasa kömür yatakları olmaz. Mesela Düzce'nin bulunduğu yer birinci sınıf tarım alanı ve sulak bir kesimdir. Bunu yapan altından geçen kırıklardır. Deprem olmasa Marmara Denizi, Sapanca Gölü olmazdı. Depremler aslında Allah'ın sevdiği ülkelere bir bağışıdır. Olaya böyle bakmak lazım. Depremden ölmemek için eğitimin artması ve yoksulluğun kalkması gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE 100 YILDA 86 BİN KİŞİ ÖLDÜ"

Türkiye'de depremlerin ortalama oluş derinliğinin 7 ile 10 kilometre arasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bütün depremler yer kabuğunun ilk 10 kilometre içerisinde olur. İlk 10 kilometre gevrek ve kırılgandır. Türkiye'de son 100 yılda 112 tane yaklaşık yıkıcı deprem oldu. 100 yılda 86 bin kişi öldü. 300 bine yaklaşık kişi yaralandı" diye konuştu.

Türkiye'deki depremlerin yüzde 57'sinin Kuzey Anadolu fayında gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki depremlerin yüzde 33'ü göçüntü türü olan Batı Anadolu'dadır. Yüzde 13'ü de Doğu Anadolu kırığı üzerindedir. Türkiye'de deprem açısından en sakıncalı olan yer Kuzey Anadolu kırığıdır. Karabük, Kuzey Anadolu kırığının sadece 55 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bu yüzden depremden etkilenecek illerden bir tanesidir."

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara'da iki büyük deprem beklenildiğini belirterek, "Kuzey Marmara'da 6.4 ile 6.7 arasında ve 7.0 ile 7.2 arasında deprem olacaktır. Yaptığım araştırmalara göre İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiçbirinde kanıt yok" dedi.

DHA

Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
Kadın dizisinin Şirin'i bakın kimle beraber!Kadın dizisinin Şirin'i bakın kimle beraber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmara Depremi Ahmet Ercan deprem marmara depremi ne zaman olacak

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

İlginizi Çekebilir

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Bankada akılalmaz olay! 'Montunda kuş pisliği' var diyerek 30 bin lirasını çaldılar

Bankada akılalmaz olay! 'Montunda kuş pisliği' var diyerek 30 bin lirasını çaldılar

Okuyucu Yorumları 10 yorum
bu deprem de aynı canlı bomba gibi. sallanmadan ispatlanamıyor. "canlı bomba da belli ama patlamadan yakalanamıyor" :))
ya tamam her yer 35 kat beton zaten . daha sosyal kasmanıza gerek yok. 1. derece deprem bölgeisne 30-40 kat yapıyorsunuz zaten daha ne istiyorsunuz 100 katmı ?
sen 2045 gorebılıcekmısın bakalım
bir sus yeter toplumsal huzur bitmiş . deprem uzmanı eşit . rant
bu haberleri duyunca rantçıların iştahı kabarıyor
Kanit yok diyorsunuz sizin de dayanaginiz yok yani
haber olmak isteyen çıkıyor ve deprem olacak deyip amacına ulaşıyor,, bu salakların yüzünden deprem yalancı çoban hikayesi olacak...
Garanti veriyosun ya deprem olursa istifa edicenmi...
göremesemde bu çok yüksek katlı binaların akıbetini çok merak ediyorum nasıl bir toplu katliam olacak o binalarda varyaaa şayet görecek olsamda asla yardım etmeden arkama bakmadan çeker giderim kim ne düşünürse düşünsün asla umrumda değil olmazda o binalar yapılırken kim imza verdiyse kimden izin alıp oralarda oturdularsa onlardan yardım istesinler onlar gitsinler öleeee ama ben göremem o yıllara asla yetişmem ama çocuklarım torunlarım görebilir
hadi yıkalım evleri yeni gökdelenler yapalım ülke büyüsün
Diğer Haberler
Salih Müslim için çember daralıyor: Peşini bırakmayacağız

Salih Müslim için çember daralıyor: Peşini bırakmayacağız

30 milyon dolarlık kripto token 90 dakikada tükendi!

30 milyon dolarlık kripto token 90 dakikada tükendi!

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Amcası böyle yakaladı! Zihinsel engelli kızı evin arkasına götürüp...

Amcası böyle yakaladı! Zihinsel engelli kızı evin arkasına götürüp...

Heybeliada'da yangın çıktı!

Heybeliada'da yangın çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.