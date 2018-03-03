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Doğu Ekspresi'nin çarptığı öğrenci öldü

GÜNDEM HABERLERİ  | 03.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Son dönemin en popüler hatlarından Doğu Ekspresi bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi. Üniversite öğrencisi Samet Can Tanyeli, Kırıkkale'de rayların üzerinden geçtiği sırada tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Doğu Ekspresi'nin çarptığı öğrenci öldü

Kırıkkale’de Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi, raylar üzerinden karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Samet Can Tanyeli’ye (19) çarptı. Kazada hayatını kaybeden Tanyeli’nin kulağında kulaklık olduğu öne sürüldü.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara-Kars seferini yapan makinist Bülent Ö. kontrolündeki Doğu Ekspresi, 723 Sokak üzerinde karşıya geçmek için tren raylarını kullanan üniversite öğrencisi Samet Can Tanyeli’ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisine ilk müdahaleyi trende bulunan sağlık çalışanları yaptı. Tanyeli daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tanyeli, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bu arada görgü tanıkları, ölen öğrencinin kulaklarında kulaklık takılı olduğu ve bu yüzden trenin sesini duymadığını öne sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Ekspresi samet can tanyeli

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