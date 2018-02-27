Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda büyük yangın!

Refik Başkaya Cadesindekı 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı’nda bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede binanın çatı katını sardı. Metrelerce yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan da fark edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri geniş bir alana yayılan yangın söndürmek için çalaşımlarını sürdürürken, bu sırada dumandan etiklenenler ambulanslarla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
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