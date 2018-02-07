Dolmabahçe-Levazım arası 5 dakikaya düşecek

İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe - Levazım Tüneli ile, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Böylece, Dolmabahçe-Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecek. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Vadisi'nde son bulacak.

Trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan Dolmabahçe Levazım Tüneli Projesi, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun Kararı ve İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayları ile yapılıyor.

TOPLAM UZUNLUĞU 7 BİN 800 METRE OLACAK



Tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyor. İki tüp olarak inşa edilecek tünelin toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olacak.