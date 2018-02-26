Edirne'de ve Kırklareli'nde okullar tatil mi? | Valilik açıkladı...

Akşam saatlerine kadar ince ince ve zaman zaman da sulu şekilde yağan kar Edirne'de bir anda yoğun olarak yağmaya başladı. Kısa sürede zemin ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı. Öte yandan Edirne'de ve Kırklareli'nde okullar tatil mi sorusunun yanıtı geldi. Gelen son dakika haberine göre Edirne ve Kırklareli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verileceği bildirildi.

Edirne Valiliği resmi Twitter hesabından okulların tatil edilmesiyle ilgili duyuruyu şu şekilde paylaştı:

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altında 5'e kadar düşecek.

Kısa sürede yolları da beyaza bürüyen kar nedeniyle özellikle uluslararası statüdeki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yolların kapanmaması için ekipler önlemlerini aldı. Teyakkuz durumuna geçen ekipler, gerektiğinde müdahale için küreme yapmak amacıyla sınır kapıları yakınlarına konuşlandırıldı.

Bu arada pek çok Osmanlı eserine de ev sahipliği yapan Edirne'de kar yağışı başta Selimiye Camisi ve tarihi köprüler olmak üzere kültürel varlıklarda seyre doyulmaz manzaralar oluşturdu.