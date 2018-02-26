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Edirne'de ve Kırklareli'nde okullar tatil mi? | Valilik açıkladı...

GÜNDEM HABERLERİ  | 26.02.2018 19:37 | Son Güncelleme

Edirne'de kar yağışı yoğun şekilde kendini gösterdi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de ise etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da kar için ise çarşamba gününü işaret etti. Öte yandan Edirne ve Kırklareli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verileceği bildirildi.

Edirne'de ve Kırklareli'nde okullar tatil mi? | Valilik açıkladı...

Akşam saatlerine kadar ince ince ve zaman zaman da sulu şekilde yağan kar Edirne'de bir anda yoğun olarak yağmaya başladı. Kısa sürede zemin ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı. Öte yandan Edirne'de ve Kırklareli'nde okullar tatil mi sorusunun yanıtı geldi. Gelen son dakika haberine göre Edirne ve Kırklareli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verileceği bildirildi.

Edirne Valiliği resmi Twitter hesabından okulların tatil edilmesiyle ilgili duyuruyu şu şekilde paylaştı:

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Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altında 5'e kadar düşecek.

Kısa sürede yolları da beyaza bürüyen kar nedeniyle özellikle uluslararası statüdeki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yolların kapanmaması için ekipler önlemlerini aldı. Teyakkuz durumuna geçen ekipler, gerektiğinde müdahale için küreme yapmak amacıyla sınır kapıları yakınlarına konuşlandırıldı.

Bu arada pek çok Osmanlı eserine de ev sahipliği yapan Edirne'de kar yağışı başta Selimiye Camisi ve tarihi köprüler olmak üzere kültürel varlıklarda seyre doyulmaz manzaralar oluşturdu.

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MİKROFONLA KAR SEVİNCİ

Edirne’de kar yağışını gören bir vatandaş, sokakta karaoke mikrofonuyla bağıra bağıra kar sevinci yaşadı. Bir vatandaş, kar yerleri tutmaya başladığı esnada eline karaoke mikrofonu alarak kendini Saraçlar Caddesi'ne attı.

Vatandaş kendini mikrofonu ile cep telefonuna kaydederek, “Kar nasıl yağıyor görüyorsunuz. 5 dakikada yollar bembeyaz oldu. Anlatmaya hiç gerek yok görüyorsunuz” diye konuştu.

Aynı görüntüye giren bir başka vatandaş da, “Görüyorsunuz burası Trakya” diyerek eğlenceli bir video kaydedildi.

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KIRKLARELİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Demirköy ile Dereköy Sınır Kapısı'nda dün başlayan kar yağışı, etkisini arttırdı.

Kar kalınlığı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 10, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde ise 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının etkisini arttırdığı Demirköy ilçesinde ise sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler ise kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarına başladı.

Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte, Çarşamba gününe kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor.

KIRKLARELİ'DE KAR TATİLİ

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

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İSTANBUL'A GELECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yeni bir yağışlı ve soğuk hava sistemine girdiğini söyledi.

Kocaman, Marmara Bölgesin'de Trakya'da kar yağışının başlayacağını, çarşamba günü de kıyı kesimleri hariç Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde kar yağışının etkisini artıracağını kaydetti.

İstanbul için ise çarşamba günü yağmur görüldüğünü dile getiren Kocaman, "Çarşamba öğleden sonra sıcaklıklar düşecek. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı gece 03.00'a kadar Avrupa yakasında, sabah 07.00-08.00'e kadar da Anadolu yakasında devam edecek. Çarşamba akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı, perşembe sabahı sona erecek." diye konuştu.

AA

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Edirne istanbul kar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BU DÜNYADA.. BİR ŞEYİ ÇOK İSTEMEK.. İYİ DEĞİL.. KAR BİR YAĞAR..Kİ... GİTSİN DİYE DUA EDERİZ..
İstanbul beyaza bürünmeden inanmam.Fakat her ne kadar mart ayı baharın başlangıcı sayılsada martın 20sine kadar vaktimiz var ama iklimlerde kayma var sanki yanılıyormuyum acaba?...
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