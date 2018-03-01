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Emine Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dakar'da Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsü'nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Emine Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Afrika turu kapsamında Senegal'in başkenti Dakar'daki ziyaretine eşlik etti.

Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsü'nü ziyaret eden Emine Erdoğan'ı, burada Senegal First Lady'si Marieme Faye Sall karşıladı.

Emine Erdoğan'a enstitü hakkında yetkililerce bilgilendirme yapılırken, Senegalli yetkililer de Türkiye'ye destekleri için kendisine teşekkürlerini iletti.

AA

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emine erdoğan ziyaret

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
buna yorum yapmaya gerek yok haber değeride yok....
Milletin parası ile karı koca gezmelerde bunlar KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor çürük olanlar gemicik yuzduruyor
AFRİNDEN ÇOK ACI HABERLER GELİYOR.ALLAH ASKERLERİMİZE YARDIM ETSİN.
paris dakar rallisi ne zaman başlıcak...
ne kadar gıcık
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