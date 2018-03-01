Emine Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Afrika turu kapsamında Senegal'in başkenti Dakar'daki ziyaretine eşlik etti.
Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsü'nü ziyaret eden Emine Erdoğan'ı, burada Senegal First Lady'si Marieme Faye Sall karşıladı.
Emine Erdoğan'a enstitü hakkında yetkililerce bilgilendirme yapılırken, Senegalli yetkililer de Türkiye'ye destekleri için kendisine teşekkürlerini iletti.
AA
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