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Erdoğan'dan bira festivali sözleri

GÜNDEM HABERLERİ  | 10.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'daki konuşmasında "Hatırlayın Menderes bey'den önce bira festivalleri oldu. Bira festivallerinden bir tanesinde de iki genç yavrumuz öldü hatırlıyorsanız. Şuanda bunu çatısı altında barındıranlar bunların hesabını sordular mı? Ne yaptı Antalya, tekrar aslına döndü" dedi.

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Olağan Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hasımlarımız da bu gücün farkında. Onlarda bu pınarları kurutmanın çabası içinde. Türk milletinin can damarlarını kesmek için içeriden dışarıdan bir kampanya yürütüldüğünü biliyorsunuz. Din ilermeye manidir demeleri boşuna değildir. Milletimizin inancının mensubu olduğu medeniyetin gösterilmeside sebepsiz değildir. Tek parti döneminde minarelerimizin öksüz bırakılmasının nedeni de budur. Bu ülke bu tür putperestlerle doluydu.

'BİRA FESTİVALİNDE ÖLEN 2 GENÇ YAVRUMUZUN HESABINI SORDULAR MI?'

Hatırlayın Menderes bey'den önce bira festivalleri oldu. Bira festivallerinden bir tanesinde de iki genç yavrumuz öldü hatırlıyorsanız. Şuanda bunu çatısı altında barındıranlar bunların hesabını sordular mı? Ne yaptı Antalya, tekrar aslına döndü.

'TÜRKLERİ İSLAMSIZLAŞTIRMA PROJELERİ AKAMETE UĞRATILDI'

FETÖ gibi ihanet çetelerinide devreye soksalar hep başarısız olmuşlardır, başarısız olacaklardır. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri insanımızın basireti alimlerimizin gayretleriyle akamete uğratılmıştır. Milletimiz hiçbir zaman ruhuna yabancı ideolojilerin peşinde koşmamıştır.

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erdoğan bira festivali Antalya

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
bira içen mi daha tehlikeli aile boyu gelecek çalan mı ..bana ne zararı var içenin kendine ne yapıyorsa ya senin yaptıkların ..ya senin yanlış kararların yüzünden boşuna ölüyorsa gençler.
Kendi içmez, içeni kınamaya bayılır, yüzünden aldatmaca, sahtekârlık yayılır. Şarap içmiyor diye, kasılıp gezer ama; yedikleri yanında şarap meze sayılır! Omer HAYYAM..
Ensar vakfında cocuklar taciz edildi. hesabını sordular mı ?
peki kürt açılımı adı altında sınırlarda seyyar mahkeme kurup beraat ettirip yurda soktuğunuz pkk lı teröristler yüzünden hendek savaşlarında kaybettiğimiz yitirdiğimiz şehitlerimizin hesabını milletimiz unuttu mu..bunun hesabını bu önümüzdeki seçimlerde soracaklar mı acaba???
BU LAFI DOĞRU.ÇOK YANLILŞLARI VAR AMA BU DÖNEMDE DEMEKKİ BU GEREKLİYDİKİ MEVLA NASİP ETTİ.HAKEDİLENİ YAŞADI TÜRKİYE.YAŞANILAR OLMASAYDI BELKİDE DAHA FELAKETE GİDERDİK.BİRA FESTİVALİ İŞİ DOĞRU.MAALESEF BÖYLE KAFALAR BÖYLE OLUPTA ÇAĞDAŞ GEÇİNEN KİŞİLER YÜZÜNDEN RTE 2002 DEN BERİ SEÇİM ALIYOR.HAKETTİKMİ HAKETTİK.ORTALĞI TERÖRİZE EDİP ÖZGÜRLÜK NARASI ATAN TERÖRİSTLERE ATATÜRK POSTERİNİ KAPTIRIP BEN CHP YİM ATATÜRKÜN PARTİSİYİM DERSEN OLACAĞI BU.SOL OLSUN BİZE TABAN OLSUN NE OLURSA OLSUN.DİYE DİYE BÖYLE OLDU.HAA BUNLARDA BEDEL ÖDER ORASI AYRI.EDEN ETTİĞİNİ ÇEKE ÇEKE HAK GALİP BATIL ZAİL OLURHERDAİM
O zaman Diyanet'in 2017'de açıkladığı müslüman oranı neden %85'e düşmüş, 12 milyon inançsız insan nasıl oluşmuş diye sorar mısın recep Bey? :) Artık Türkiye %99'u müslüman ülke değil. İnsanlar araştırmayı, sorgulamayı ve koşulsuz itaat etmeyi bıraktı.
Evet.Önceki CHP lı Antalya Belediye Başkanı nın en önemli İcraatı ve Hizmeti(!) Bira Festivaliydi Neyseki Millet çabuk ayıldıda Daha sonraki seçimde kendisine yol verdi Giderken Belediye Binasındaki Evrakların bir kısmını yakmıştı galiba sebebini kendisi daha iyi bilir Bazısıda LGBT Yürüyüşlerinde "Boy" gösteriyor sonrada"_Halk Cahil..O yüzden İktidar Olamıyoruz" derler Hayır! Halk Cahil falan değil Sadece Siz biraz Değişiksiniz
Birtane rakı fabrikası. Vardı. Şimdi 17tane rakı fabrikası açtık diyen senin bakanındı. Ben unutamıyorum ne dense...
Hergün bonzaiden 10 genç ölüyor,bunun hesabını kim verecek
Bırak kim nasıl istiyorsa öyle yaşasın karışma artık insanlara ya el insaf karışma artık. Kimin kaç cocuk yapacağına bırak insanlar kendi karar versin, kimin ne yiyip içececeğine kendi karar versin... Neymiş bira festivalinde iki genç ölmüş... İnsanların ölümleri seni gerçekten bu kadar ilgilendiriyor mu? Yoksa senin takıldığın tek yer bira sözcüğü mü?
AKP panik halinde ses duyduğu her yere koşuyor. Mevcut konjonktürde CHP, HDP ve İyi Parti’nin AKP ile başa çıkamayacağını düşünen sistem can simidi gibi Saadet’e sarıldı!
Gördüm ki bira festivali ile din üzerinden prim yapıp algılar yaratılıyor, içki düşmanlığı ile toplumun bozulup yozlaştığı vurgulanıyor, ben artık kanmaya niyetli değilim, sizi bilmem. Bütün şeker fabrikalarının satış planı içkiden daha tehlikeli ve gelecek kuşaklara zarar verecek. Bira içersem bir tek bana zarar veriyor gerisi hikaye...ülke yönetimi bu kadar gündem değiştirerek saptırılması siyasi ustalık. sigaraya değinin o da haram, asıl ölümler yılda 110 bin civarında sigara yüzünden bunu devlet açıklıyor ben değil. bırakın festivali mestivali...ucuz nutukla ileri gidemeyiz. uyanın biraz.
ensarin yurtlarinda ölen yavrularin hesabi soruldumu ey cumhurun sözde basi
Bu ülke asırlardır müslüman...sizden sonra olmadiki.
ya hocam nolursun buna karisma ya tamam olenler olmus olabilir ama napalim ölüm herkese gelecek bir seydir.
İCKİ TÜM KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR. ALLAH HARAM KILMIŞ, NOKTA! BURADA İCKİYİ SAVUNMAYI BIRAKIN. MİLLETİ GÜNAHA SOKMAYIN.
o zaman niye rakı üretiminde kullanılan etil alkolün evlerde kullanılmaması rakı yapılmaması için zam yaptınız. 8 liraya mal ettiğiniz 35 lik rakıyı 52 liraya satarak bütçeye para girsin diye insanları teşvik edin.2 çocuk biradan öldü diye insanları kandırmayın. aziz nesin nur içinde yatasın başka söze gerek yok
vatandaşına çocuklarım kısa zamanda nasıl zengin oldu de bizede yolunu göster ki hep beraber kalkınalım.
İçmeyene saygı duyuyorsan içmeyenede saygı duy reis efendi hani özgür ülkeydik biz
TEOG sınavları artık kaldırılsın diyerek sistemi değiştiren Sn.Cumhurbaşkanı TC'in dünyada en çok bilinen turizm cenneti Antalya'da alkollü içki satışı yasaklansın dediği zaman kimse şaşırmasın.
Ülkede katledilen onlarca insan varken bumu sorun oldu şimdi keşke herkes kendi iradesiyle bira içmekten ölmüş olsaydı
antalya sen demek dolayısıyla senin de aslın bu ve hep oy için bahsettiğin ecdadının ebedi cehenneme bir odun olduğunu bütün islam alemi biliyor.inş sen ve arkandakiler de birer odun olacaksınız ebedi cehenneme.zalimler için yaşasın cehennem.erdoğan gibi bir islam düşmanının kanını içsem dahi doymam ama Allah öldürüp diriltmeye güç yetirendir.ben 1 defa Allah sonsuz defa ona ölümü tattırabilir.yarabbi o ve arkasındakiler bugün nasıl iman ehli değil ve zalimlerden ise ölümleri de bu niyetle olsun inş
Cumhurbaşkanı, seçim hilelerini meşrulaştırmak için yasa çıkaran bir meclis grubu, savaş şartlarında tütün üretimini pancar ekimini engelleyen, fabrikaları özelleştiren bir ekonomi mantığı... Düşeceğini anlayan iktidarın kendi durumunu idrak süresi uzadıkça tepki süresi kısalıyor. Topluma çalınan ümmet mayası savaş koşullarında çürümeye, millî hislerle coşan halk kitlelerinin belleğinde İstiklâl Savaşı hatıraları canlanmaya, başı açık kadın subaylarımızın ve üzerinde “K. Atatürk” yazan top mermilerinin fotoğrafları basında yer almaya, işçiler “vatan” bildikleri fabrikalarına sahip çıkmaya baş
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