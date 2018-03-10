Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Olağan Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hasımlarımız da bu gücün farkında. Onlarda bu pınarları kurutmanın çabası içinde. Türk milletinin can damarlarını kesmek için içeriden dışarıdan bir kampanya yürütüldüğünü biliyorsunuz. Din ilermeye manidir demeleri boşuna değildir. Milletimizin inancının mensubu olduğu medeniyetin gösterilmeside sebepsiz değildir. Tek parti döneminde minarelerimizin öksüz bırakılmasının nedeni de budur. Bu ülke bu tür putperestlerle doluydu.

'BİRA FESTİVALİNDE ÖLEN 2 GENÇ YAVRUMUZUN HESABINI SORDULAR MI?'

Hatırlayın Menderes bey'den önce bira festivalleri oldu. Bira festivallerinden bir tanesinde de iki genç yavrumuz öldü hatırlıyorsanız. Şuanda bunu çatısı altında barındıranlar bunların hesabını sordular mı? Ne yaptı Antalya, tekrar aslına döndü.

'TÜRKLERİ İSLAMSIZLAŞTIRMA PROJELERİ AKAMETE UĞRATILDI'

FETÖ gibi ihanet çetelerinide devreye soksalar hep başarısız olmuşlardır, başarısız olacaklardır. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri insanımızın basireti alimlerimizin gayretleriyle akamete uğratılmıştır. Milletimiz hiçbir zaman ruhuna yabancı ideolojilerin peşinde koşmamıştır.