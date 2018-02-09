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Esad rejimi DEAŞ ile anlaştı! Koridor açtılar...

GÜNDEM HABERLERİ | 09.02.2018 16:30 | Son Güncelleme

Suriye'deki Beşar Esad rejimi, terör örgütü DEAŞ'a, İdlib gerginliği azaltma bölgesine girmesi için koridor açtı. İdlib'in doğusunda muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, DEAŞ ve rejimle çatışıyor.

Esad rejimi DEAŞ ile anlaştı! Koridor açtılar...

Esad rejimi İdlib'in doğusunda kontrol ettiği bölgeden kuzeybatı yönünde ilerlemesi için DEAŞ'ı yol açtı. Rejim ordusu ve İran destekli güçlerin çekilmesinden sonra DEAŞ çatışma yaşanmaksızın koridordan ilerledi.

Terör örgütü, 30 kilometre uzunluktaki koridordan İdlib'in içine sokularak Deribiye ve Niha köylerinde konuşlandı.

DEAŞ'ın, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam unsurları ile muhalif gruplara şiddetli saldırıları İdlib'in doğusunda Um Halahil ve Zerzur bölgelerinde sürüyor.
Muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, aynı zamanda rejim güçleriyle savaşıyor.

Rejim ve DEAŞ, İdlib'in güneydoğusunda yer yer ilerlerken Rusya muhaliflere karşı yoğun hava desteği veriyor. Çatışmalarda birçok bölge sık sık el değiştiriyor.

ESAD-DAEŞ İŞBİRLİĞİ

Esad rejimi ve DEAŞ bir süredir, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde muhaliflere karşı ilerlemek için taktik işbirliği yapıyor.

Rejim, ekim 2017'de Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ'lı teröristlere yol açarak, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı. Koordineli hareket eden DEAŞ ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nın muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerlemişti.

ESAD ATEŞKES HATTININ ÖTESİNE GEÇTİ

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, rejim güçleri ve DEAŞ, İdlib'in güneyi ve güneydoğusunda 3 ayda 3 bin 35 kilometrekare alanı ele geçirmişti. Bu alan içerisinde 100'den fazla köy, rejim ve DEAŞ'ın hakimiyetine girmişti. Böylece, Esad güçlerinin ulaştığı alan, Ankara, Moskova ve Tahran yönetimlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da vardığı anlaşmalarda belirlenen ateşkes gözlem hattının ötesine geçmişti.

Bölgedeki muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar bir süre önce Esad-DEAŞ işbirliğine karşı ortak operasyon odası kurmuştu. Böylece geçen hafta 4 köyü rejimden geri almışlardı.

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyorTimes: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor
Times: Türkiye ile Esad rejimi Suriye'nin kuzeybatısında karşı karşıya geliyorTimes: Türkiye ile Esad rejimi Suriye'nin kuzeybatısında karşı karşıya geliyor
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Anahtar Kelimeler:
Esad Suriye DEAŞ İdlib

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
REİS SURİYEYE AYAR VERECEM DERKEN,BİZİM AYARIMIZI BOZDU.ESADI GÖNDERECEM DERKEN AZ KALSIN KENDİ GİDİYORDU.HALEN ŞANSINI ZORLUYOR,BIRAK ŞU KİBİRİ GİR BARIŞ ESADLA.ANCAK BU BOKU ESADLA TEMİZLERİZ.
kesinlikle yalannnn bu a b d nin oyunu kesinlikle esad öyle bir anlaşma filan da yapmadı. çünkü a b d deaşın varlıgı var diyerek orada konuşlanmak için yapılmış bir oyun. bu tamamen algı operasyonu şimdi bir an önce türk askeri afrini membiçi temizleyip a b d askerini boşa çıkartmalı bunlar burada sadece hat oluşturmak ve yeraltı kaynaklarını ele geçirmek için oradalar istese a b d deaşı 15 dakikada siler süpürür ne deaşı zaten deaş. a b d. dir.
@kabusunuzdum yer altı kaynağı mı aldı kaç senedir :) suriyede sandığınız gibi petrol yoktur, dünyadaki tüm petrollerin yüzde 1'ine bile denk gelmiyor.
derhal esadla iş birliği yapmamız lazım , yoksa suriyede işler bitmez.
Eset da teröris biri,deaş zaten teröris bir de onlarla anlaşıyormuş,belli ne mal olduğu.
kufur tek milletir
way arkadaş, kimin eli kimin kıçında belli değil!
Yalanınızı sevsinler sizin :))
Toprağını, halkını korumak için şehit verdiğimiz ülke bu işte.
ya zati deaş iki şeye hizmet eti çocuk katili esad ve şeytan abd ye kimle savaştı öso la türkiyeyle bizi kızdırıcaklar top yökün giricez süriyeye ne deaşı esadı pkkası haçlısı yahidisi ne var yok silicez düşücez 10 milyona ne yapalım sonuç buna gidiyor
Bu haberlerle vatandaşlarla dalga mı geçiyorsunuz?DEAŞ ile işbirliği neden yapsın.O zaman neden bütün topraklar elden gitti.Zaden muhalifler sıradan terörist.Suriye tek devlet olabilmesi için bir ülkü lazım.Burada yüz küsür farklı dini terör örgütü var.Bunların uyuşup yönetmesini bekliyorsunuz.
ŞİMDİ ÇOK GÜZEL OLDU ABD NİN YERİNİ SURİYE ALDI ŞİMDİ ESEDİN BİYERLERİNE TERÖRE DESDEK VERDİKLERİ İÇİN KOYMA ZAMANI GELDİ TEMİZLE SURİYEYİ ADAM GİBİ ADAMLARA TESLİM ET ÇIK ORDAN ARTIK İŞ BUNU GÖSTERDİ TÜRK ASKERİNE KİM SİLAH SIKARSA ÖLDÜRÜLSÜN ESET DEN KURTULMA ŞANSI DOĞDU ÜLKEM İÇİN HİÇ BİR ÖRGÜT KALMAYA DEK TEMİZLENMELİ NE KADAR SINIRLARDA VARSA TERÖRİSTLER YOK EDİLMELİ ADAM GEREKİYORSA ANONS ETMEN YETERLİ BEN HEMEN GELİRİM DÜŞÜNMEDEN ASKER ÇOK BU ÜLKEDE
kaç tane teror var ne istiyorsunuz yeter artık rahat durun artık okadarcan gitti.
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