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Esrarengiz kazının yapıldığı alan çökmeye başladı

GÜNDEM HABERLERİ | 04.02.2018 10:06 | Son Güncelleme

Mersin'de 4 evin ortak avlusunda 1 yıl süren kazının ardından evlerin zeminde çökmeler oldu.

Mersin Tarsus'ta Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve hakkında 'Kral Dakyanus'un hazinesi bulundu', 'Hz. Musa'nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor', 'Tonlarca altın çıktı' gibi efsaneler türeyen gizemli kazı ardında harabe bıraktı. 4 evin ortak avlusunda 1 yıl süren ve kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadan 3 Kasım 2017'de bitirilen kazı alanındaki evlerin zeminde çökmeler oldu.

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Çalışmanın ardından toprakla kapatılan çukur çöktü. Çukurda sadece dikey değil, güneye doğru kazı çalışması yapıldığı da odaya çıktı. Bu nedenle avlunun güney tarafında bulunan eski evin yıkılmaması için konulan demir destek kolanları da zemindeki çökme ve kaymalar nedeniyle eğildi. Sokaktaki bazı evlerin ihata duvarlarında da çatlaklar oluşmaya başladı. (Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus gizemli kazı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
din tüccarları ülkenin üstünü soydu sımdide altını boşaltıyor dingonun ahırın döndü ülke
@kuntay1975 dinsizin hakkından imansız gelir diye boşuna dememişler....
devlet herşeyi gizli yapar alacağını alır gerisine karışmaz halk derse benim evim ne olacak çöküyor o senin derdin der
Orda ne bulunduğu söylenmiyor çünkü çok değerli tarihin akışını değiştirebilir
Cikarilan bu eserler israil ve vatikanda pazarlik masasinami konacak
Kazıda bulunan eserlerin açıklanması gerektiği gibi özel mülkiyet zararları da giderilmeliydi. Tabi bu normal ve mantıklı olan yöntem. AKePe deki devlet anlayışı ise rantını kap yandaşla kırış, gerisi teferruat.
Değerli arkadaşlar o kazıda elde edilen malzeme şu an Cumhurbaşkanlığı sarayında uzmanlarca inceleniyor gerçek tevrat la ilgili.Gerçekten sanduka bulundu
riskkss
peki nereden biliyorsunuzdur o evlerin sahibine takiben yeni ev verilmediğini. neye göre yorum yapıyorsunuz. azıcık araştırın sonra yorum yapin
my net yorumumu neden yayinlamiyorsun
Hani şu birkaç testi ve çanağın bulunduğu ve 1 yıl süren kazı mı ???
Galiba kaza kaza magma tabakasına kadar inmişler aşağaya ...
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