Ezidilerin PKK öfkesi! Zorla götürüyorlar

Örgütün ismini kullanmadan imada bulunan Süleyman, "Ezidi kız ve erkek gençlerin silahlı gruplar tarafından Afrin'e gönderilmesini şiddetle kınıyoruz. Bunun kabul edilecek bir tarafı yok." dedi. Sincar'daki PKK, Haşdi Şabi ve yasa dışı grupların bölgelerinden ivedi bir şekilde çıkarılmasını isteyen Süleyman, bunun için başta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi olmak üzere, uluslararası toplumun yardımlarına koşmasını talep etti Süleyman söz konusu silahlı grupların yerine Irak ordusu ve Peşmerge'den oluşan ortak güçlerin Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'da konuşlanması gerekiğini söyledi.

Irak'ın çeşitli bölgelerinden iç göçmen statüsüne düşen Ezidilerin bölgelerine dönememesinden PKK ve diğer silahlı grupları sorumlu tutan Süleyman, "Bu silahlı gruplar, ilçenin istikrarını tehdit ediyor. Ezidiler zorla silah altına alınmak korkusuyla Şengal'e (Sincar) dönmek istemiyor." diye konuştu. Ezidi Ruhani Meclisi, Irak başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan Ezidi toplumunu temsil eden yasal bir yapı olarak kabul ediliyor. Ezidiler, bu meclisi dini bir merci kabul edip, burada çıkarılan kararlara uyuyor.