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Ezidilerin PKK öfkesi! Zorla götürüyorlar

GÜNDEM HABERLERİ  | 23.02.2018 13:37 | Son Güncelleme

Irak'taki Ezidilerin, terör örgütü PKK'nın, Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidi gençleri zorla silah altına alıp, Suriye'nin Afrin ilçesine gönderip savaştırmasına tepkileri devam ediyor. Ezidi Ruhani Meclisi Danışmanı Kerim Süleyman, Ezidi Ruhani Meclisi'nin, gençlerinin silahlandırılıp Sincar'dan Suriye'ye ve Afrin'e gönderilmesine şiddetle karşı çıktığını, bu durumun da kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Ezidilerin PKK öfkesi! Zorla götürüyorlar

Örgütün ismini kullanmadan imada bulunan Süleyman, "Ezidi kız ve erkek gençlerin silahlı gruplar tarafından Afrin'e gönderilmesini şiddetle kınıyoruz. Bunun kabul edilecek bir tarafı yok." dedi. Sincar'daki PKK, Haşdi Şabi ve yasa dışı grupların bölgelerinden ivedi bir şekilde çıkarılmasını isteyen Süleyman, bunun için başta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi olmak üzere, uluslararası toplumun yardımlarına koşmasını talep etti Süleyman söz konusu silahlı grupların yerine Irak ordusu ve Peşmerge'den oluşan ortak güçlerin Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'da konuşlanması gerekiğini söyledi.

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Irak'ın çeşitli bölgelerinden iç göçmen statüsüne düşen Ezidilerin bölgelerine dönememesinden PKK ve diğer silahlı grupları sorumlu tutan Süleyman, "Bu silahlı gruplar, ilçenin istikrarını tehdit ediyor. Ezidiler zorla silah altına alınmak korkusuyla Şengal'e (Sincar) dönmek istemiyor." diye konuştu. Ezidi Ruhani Meclisi, Irak başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan Ezidi toplumunu temsil eden yasal bir yapı olarak kabul ediliyor. Ezidiler, bu meclisi dini bir merci kabul edip, burada çıkarılan kararlara uyuyor.

PKK ZORLA AFRİN’E GÖTÜRÜYOR

Sincar'ın eski kaymakamı ve Ezidi Mahma Halil, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütü PKK'nın, Irak-Suriye sınırından Afrin'e militan göndermeye başladığını kaydetti. Militanların Afrin'e gönderildiğine ilişkin ellerinde net bilgilerin olduğunu dile getiren Halil, "Şimdiye kadar çok sayıda PKK militanı Şengal'den Irak-Suriye sınır güzergahını kullanarak Afrin'e geçti."dedi.

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PKK'nın yıllardır Sincar'da Ezidi gençleri silah altına almaya çalıştığını hatırlatan Halil, bu duruma ilişin Irak merkezi hükümetini sessiz kalmak suçlayıp, PKK ve diğer silahlı grupların bölgedeki eylemlerine son verilmesi için Birleşmiş Milletler ve Irak merkezi hükümetinden yardım çağrılarına herhangi bir yanıt alamadıklarından yakındı.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'daki varlığı ve saldırılarına maruz kalan Ezidileri koruma bahanesiyle söz konusu bölgede konuşlanmaya ve yayılmaya başlamıştı. Örügt, farklı isimler altında kendi himayesinde, Ezidi militanlardan oluşan silahlı gruplar kurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ezidi Suriye Afrin

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
dinsizlerin bir şekilde imha edilmesi gerekli deaş,da dahil
Ha pkk ha barzani
terör örgütü PKK deme. Sivil halk onlar :)
Ezildikleri kim kurtardı olacağı bu
Bazı kendisini göstermeye çalışan sözde Irak yöneticisi vasfı var diye böbürlenenler önce bu durumları görüp vatandaşlarını korusunlar mademki Türkiye ye laf söyleyebilecek cesaretleri var neden bu gibi durumları engellemiyorlar bu insanlar Irak vatandaşı ama nedense Suriye de savaştırılıyorlar
Türkiye'de de götürüyorlardı PKK saflarında savaşmaya, neden bizi götüremiyorlar. Var mı böyle birşey? Gitmeyin, direnin, her durumda öleceksiniz zaten, en azından şerefinizle ölün. Neyse sıra orayada gelir elbet.
bu kafirler, Müslümanı -Müslümana kırdırtmaya çalışıyorlar sonrada karşısına geçip seyrediyorlar ama pkk da ypg de sonu gelecek allahın izni ile yardımda bulamayacak kimseden kasap önündeki kedilere dönecekler işte ozaman ne yapacakalr bakalım,müslümanın sabrı bittiğinde allahın yardımıyla kafirin kellesi gider
hatırlayın o günleri deaş sincara ( şengal) saldırmıştı erkekleri öldürüp kadınları esir alıyordu bir kısmı kaçtı bir kısmı şengal da bir dağa kaçmıştı o dağda çocuklar açlıktan susuzluktan ölecek ti peşmerge ve ırak ordusu g..t korkusundan orayı bırakıp kaçtı sonra pkk şengale girdi koridor açtı o çocukları o insanları kurtardı sonra ne oldu binlerce ezidi işidten intikam almak için pkk ya katıldı şuanda pkk içinde binlerce ezidi var buna sebeb olanlar ve göz yumanlar şimdi kalkıpta hesap sormasın denize düşen muhakkak bir yere sarılır gerçek bu
ezidilere yazık artık gözümde araplardan daha değerli ezidiler
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