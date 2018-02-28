HABER

'Fantezi' diye bağlayıp sopayla dövmüş

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 19:59 | Son Güncelleme

Samsun'da evli ve 1 çocuk annesi genç kadının 'yasak aşk' yaşadığı ve ayrılmak istediği iddia edilen 3 çocuk babası inşaat işçisini fantezi olsun diye kandırarak bağlayıp darp ettiği için tutuklu olarak yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

'Fantezi' diye bağlayıp sopayla dövmüş

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 13 Aralık 2016 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, darp edilen evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi E.A.(37) hastaneye kaldırıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.A., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

SOPA İLE DÖVMÜŞ

İddiaya göre evli ve 1 çocuk annesi S.T. (26), yasak ilişki yaşadığı E.A.'dan ayrılmak istedi ancak E.A. bu istediği kabul etmedi. E.A. tehditle genç kadın ile buluştu. S.T., ‘fantezi yapalım’ diye kandırdığı genç adamın ellerini ve gözlerini bağlayıp daha sonra da kemerle boğazını sıkıp sopa ile darp etti. Kadının haber verdiği kardeşleri ve yeğeninin de olay yerine gelerek E.A.'yı darp ettikleri iddia edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili S.Ç. adlı kadın ile kardeşleri L.T. (39), O.T. (30), A.T. (19) ve L.T.'nin oğlu H.K.'yi (19) gözaltına aldı. Genç kadın suçunu itiraf ederken, kardeşleri ve yeğeni ise suçlamaları kabul etmeyerek şahsı darp etmediklerini ileri sürdüler. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 5 kişi, Samsun Adliyesine sevk edildi ve 14 Aralık 2016 günü S.T. adlı kadın "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan, kardeşleri L.T. ve O.T. ise, "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüse yardım etmek" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, kadının diğer kardeşi A.T. ile yeğeni H.T. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. L.T. ve O.T. adlı kardeşler 26 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldılar. Tutuklu bulunan S.T. ve kardeşleri hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yargılanama aşamasında olayda darp edilen E.A. kadından ve kardeşlerinden şikayetçi olmadığını açıkladı. Bugün görülen davanın duruşmasında S.T.'nin avukatı Ata Giritli, olayın esas mağdurunun müvekkili S.T. olduğunu belirterek, " S.T. sürekli tacize uğramıştır. E.A. bugün hayattaysa S.T.'ye borçludur. Çünkü olayın hemen ardından haber vermiştir. Hastaneye gitmesi sağlanmıştır. Kardeşleri de gelip kurtarmıştır. Deliller toplanmıştır. Müvekkilin tahliyesini talip ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti davanın tek tutuklu sanığı olan S.T. adlı kadının tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İHA

Cinsel istismar sanığı öğretmene 36 yıl hapis cezasıCinsel istismar sanığı öğretmene 36 yıl hapis cezası
İstanbul'da 'istismar çiftliği'İstanbul'da 'istismar çiftliği'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fantezi yasak aşk Samsun

En Çok Okunan Haberler

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

'Fantezi' diye bağlayıp sopayla dövmüş

'Fantezi' diye bağlayıp sopayla dövmüş

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Kira gelir beyanı başlıyor

Kira gelir beyanı başlıyor

İlginizi Çekebilir

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Bankada akılalmaz olay! 'Montunda kuş pisliği' var diyerek 30 bin lirasını çaldılar

Bankada akılalmaz olay! 'Montunda kuş pisliği' var diyerek 30 bin lirasını çaldılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bırakın kardeşim herkesi bırakın.Suçlu suçsuz herkesi bırakın.Bu nasıl adalet bu nasıl hukuk sistemi,ben anlayabilmiş değilim.Muz Cumhuriyeti mi burası?
@nadirokay sende maymun oluyorsun o zaman
adamın suçun ne kadın fantazi seviyormuş
Ne güzel bir şey. yasak aşklar. çok değerli buluyorum.
fantaziyi görmüş bir daha unutmaz
Millet dayak yedigiyle kaliyor
bu ilkadım ne ayak ya herşey buradan çıkıyo
Zinanın adını da yasak aşk koydunuz ya daha ne diyeyim size.Oysa ki aşk çok temiz ve ulvi bir duygudur
adana bir samsun 2 turkiyenin yüz karası illeri
fantazi önemli tabi
hani biz marjinaldik?
Diğer Haberler
Kar sürprizi! Bir anda bastırdı

Kar sürprizi! Bir anda bastırdı

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

Erzurum'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Muğla'da son dakika gelişmesi! Yağmur suyu yükseldi, bir araç suya kapıldı

Muğla'da son dakika gelişmesi! Yağmur suyu yükseldi, bir araç suya kapıldı

Korsan servisle öğrenci taşırken alkollü yakalandı

Korsan servisle öğrenci taşırken alkollü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.