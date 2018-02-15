FBI ihbar etmiş, Ankara'da yakalanmışlardı! Karar çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortak yürütülen çalışma sonrasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.
5 ADLİ KONTROL
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren şüphelilerden 2'si tutuklama, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlılardan 2'sinin tutuklanmasına, 5'inin de yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt
Mahkemede minik Alperen'in ailesini çıldırtan sözler!
Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
Arkadaşına getirdiği ekmek arası dönerden öyle bir şey çıktı ki!
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf
Yunan dergisinden çok ilginç yorum! Türk ordusunun silahı endişe yarattı
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum