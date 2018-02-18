HABER

Uludağ'da Kayak Milli Takımı'na protesto! 40 bin liralık kayak takımlarını yaktılar

GÜNDEM HABERLERİ  | 18.02.2018 01:34 | Son Güncelleme

Uludağ’daki çok sayıda kayak öğretmeni olimpiyatlarda Kayak Milli Takımı'nın aldığı hezimeti 40 bin liralık kayak takımlarını yakarak protesto etti.

Uludağ’da çok sayıda kayak öğretmeni Güney Kore’de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda Kayak Milli Takımı'nın aldığı hezimetler üzerine kayak federasyonunun iyi çalışmadığını belirterek 40 bin lira değerindeki onlarca kayak tamını ateşin içinde yakarak protesto gösterisi düzenledi.

Ellerinde meşalelerle pistlerde kayarak otellerin önüne gelen çok sayıda kayak öğretmeni ayaklarındaki kayak takımlarını çıkartıp içi ateş dolu kovaya atarak yaktı.

Uludağ’da eğlenmeye gelen vatandaşlar da kayak öğretmenlerinin düzenlediği ilginç protesto gösterisini şaşkın gözlerle izledi.

Federasyona kızan kayak hocaları 40 bin liralık kayak takımı yaktı

Yapılan protesto gösterisi hakkında açıklamalarda bulunan Uludağ Kayak Öğretmenleri Dernek Asbaşkanı Kürşat Yıldız, “82 yıldır kış olimpiyatlarına katılamayan bir ülkeyiz. Şu anda ise Güney Kore'de yeni bir kış olimpiyatı yapılmakta. Bizler gibi tüm spor severler televizyonun karşısında heyecan ve umutla ülkemizi Kore'de temsil eden milli takım sporcularımızdan sevineceğimiz ya da yüzümüzü güldürecek bir haber bekliyoruz. Ekmeğe muhtaç olan ülkelerin sporcuları bile bizi geçiyor. Bu hezimet kayak sporuna ömür vermiş olan bizleri derinden yaralıyor. Bu kötü sonuçların elde edilmesinde olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden sporcularımızın en küçük kabahati bulunmamaktadır. Bu sonuçların tek muhatabı devletimizin tahsis ettiği çok yüksek bütçeyi spor ve sporcu için kullanamayan mevcut kayak federasyonu yönetimidir.

Bursa'da kayakçılar federasyona tepki için kayak takımlarını yaktı

"Kısa bir değerlendirme yapacak olursak en çok kar alan dağ biz de, en büyük bütçe bu dönemde tahsis edildi, Avrupa'nın en genç ve spor yapacak çağdaki nüfusuna sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti 17 kez kış olimpiyatlarına katılıyor en büyük bütçe ve devlet desteğine rağmen kayak tarihinin en kötü sonuçlarını almaktayız. Bütün bunların sebebi yanlış hocalar yanlış yerde yapılan organizasyonlar. Mevcut kayak federasyonu yönetimini spor ve başarı dışında başka işlere odaklanmış olması ve camianın aslı unsurlarına uyguladığı zulümden kaynaklanmaktadır. Basın ve devlet büyüklerimizle sırıtarak fotoğraf çektiren federasyon başkanı bu kareleri camiye için tehdit malzemesi olarak kullanmaktadır. Bu davranışında devlet büyüklerimiz tarafından duyulup gereğinin yapılacağına inancımız sonsuzdur. Kayak sporuna ömür vermiş olan bizler bu hezimetten duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek için yaşamımızın bir parçası olan kaynaklarımızı ve spor ekipmanları mızı ateşe atıyoruz” dedi.

Bursa'da kayakçılar federasyona tepki için kayak takımlarını yaktı

(İHA / DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uludağ protesto kayak takımı

En Çok Okunan Haberler

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

PKK'nın ceset ticareti! Bir ceset 100 bin TL

PKK'nın ceset ticareti! Bir ceset 100 bin TL

4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?

Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

İstanbul'da bu sabah! Çorbacıda silahlar konuştu: yaralılar var!

İstanbul'da bu sabah! Çorbacıda silahlar konuştu: yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Afrin'den acı haber! 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Afrin'den acı haber! 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Kayak fedarasyonu istifa rezillik diz boyu onca paraya ne oldu
80 milyon ülke her türlü turizme uygun ama sporcu yetiştiremiyoruz yazık olimpiyatlara en az 50 sporcu göndermemiz lazım.
Yakılan milli servet Suç duyurusu yapılması gerekir
Eğitimde ,yetiştirmede her alanda kötü olduğumuz hersene yeni bir örnek ile tescilleniyor
gidip vandaki adamı milli takıma alırsan,ufak bir çocukken yetiştirmeye yollamazsan böyle olur.benim anlamadığım o uludağdaki eğitmenler neden eğlence için bunu alet etmişler
kepazeler memleketinde kar yağmayan adam bile gitti orda yarısti siz kayak hocalrı sizlerde basarısızsınız demkki ulkede en az 15 e yakın kayak merkezi var kayacak adam yok
Hangi spor dalında başarılıyız ki bunda başarı bekliyoruz.
doğru söze ne hacet
Diğer Haberler
Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

107 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!

107 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Sağlık Müdürlüğü alarma geçti! 2 hastanede bulunanlar aşıya çağrıldı

Sağlık Müdürlüğü alarma geçti! 2 hastanede bulunanlar aşıya çağrıldı

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Bakanlıktan 13 yaşındaki çocuk için 'evli misin?' sorusu!

Bakanlıktan 13 yaşındaki çocuk için 'evli misin?' sorusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.