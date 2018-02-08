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FETÖ itirafçısından şok ifadeler

GÜNDEM HABERLERİ | 08.02.2018 20:51 | Son Güncelleme

FETÖ itirafçısı iş adamı Göksel Özçınar, terör örgütü ve elebaşı hakkında çarpıcı bilgiler verdi. FETÖ elebaşından 'Dış güçler tarafından eğitilmiş çok tehlikeli ve kinci yapısı olan biri' olarak bahseden Özçınar, FETÖ'nün ABD'deki varlığıyla ilgili de 'Pensilvanya'da Gülen'in yaşadığı çiftliğin yanında radikal örgütlerin eğitildiği alanlar olduğunu gittiğimde öğrendim' ifadelerini kullandı.

FETÖ itirafçısından şok ifadeler

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özçınar, avukatları ve yakınları katıldı.

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan madeni yağ fabrikası sahibi Özçınar, mahkeme heyetine, itirafçı olmak ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini bildirdi.

Duruşmada örgütün yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri ile Kütahya yapılanması hakkında itiraflarda bulunan Özçınar, örgütün sözde üst düzey il yapılanmasında bulunan ve darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Süleyman Doğan'ın yaşlı bir kadını kandırarak arazisini ele geçirdiğini öne sürdü.

Doğan'ın örgütün emlak işlerinden sorumlu olduğunu savunan Özçınar, "Yaşlı bir kadını kandırarak arazisini bağış adı altında örgüte kazandırdı. Daha sonra bu arazi, başkalarının üzerine satışı yapılarak devletten kaçırıldı." ifadesini kullandı.

Özçınar, kesilen kurban etlerinin fakirlere dağıtılmak yerine örgüte yakın iş yerlerine satıldığını ve bu duruma kendisinin karşı çıktığını söyledi.

"FETULAH GÜLEN ÇOK TEHLİKELİ VE KİNCİ"

Örgütün sözde "il imamı" tutuklu sanık Ali Peksöz, dönemin valisi ve 8 kişilik bir heyetle 2012'de Pensilvanya'ya gittiklerini öne süren Özçınar, "Bu heyette bulunanların bazıları şu anda yurt dışına kaçtı, bazıları ise yargılanıyor. Bugüne kadar hiçbiri Fetullah Gülen'i ziyaret etmek için Pensilvanya'ya gittiğimizi söylemedi. Ben bunu ilk kez burada itiraf ediyorum. Fetullah Gülen dış güçler tarafından eğitilmiş çok tehlikeli ve kinci yapısı olan biri. Pensilvanya'da Gülen'in yaşadığı çiftliğin yanında radikal örgütlerin eğitildiği alanlar olduğunu da gittiğimde öğrendim." dedi.

Mahkeme heyeti, itiraflarda bulunan Özçınar'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Pensilvanya Göksel Özçınar

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