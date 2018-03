Forum sitesinde yardım çığlığı! Yaşadıkları kan dondurdu

İddiaya göre amcasının oğlu genç kızın yanına gelerek babasının ölümünün ardından genç kıza yardım edebileceğini söylüyor. Her satırı dehşete düşüren olay ise bundan sonra başlıyor. 26 yaşındaki kız amcasının oğlunun tecavüzüne uğruyor.

ŞİKAYET OLMAYINCA SERBEST KALIYOR

Yaşananlar sonrası karakola gidip son durumu öğrenmeye çalışan bazı vatandaşlar ise acı gerçekle yüzleşiyorlar. Hayatı kabusa dönen kadın şikayetçi olmayınca amcasının oğlu da karakolda serbest bırakılıyor.

İşte genç kızın internet sitesinde paylaştığı o mesajlar: "26 yaşındayım babamla kalıyordum hastaydı yatalak ona bakıyordum öldü haziran da sonra yalnız kaldım amcamınoğlu geldi destek olmak için ama öyle...

Uyuşturucu getirdi kriz geçiyordum çok kötüydüm iyi gelir diye verdi sonra bana sahip oldu günlerce sürdü bu az önce karşı geldim bağırdım dövdü insan içine çıkacak halim kalmadı hiç bi şeyim kalmadı her şeyimi elimden aldı

Düşünüyorum günlerdir zaten ölmek şart oldu ama son bi şey son bi ses biri duysun bilsin bilmiyorum polis mahkeme kontrol insanların bakışı her şey her şey çok fazla ben çok yorgunum yoruldum hayallerim bitti her şey bitti düşünemiyorum bazen neden diye inlesem de anlamıyorum neden

Utanıyorum iğreniyorum gücüm kalmadı artık ölmek istiyorum bitsin istiyorum her şey

Şuan evde yalnızım çıktı evden ama çok korkuyorum olacaklardan utanıyorum ölsem daha iyi

O kaçacakmış öyle diyordu evi dağıttı tekrar dövecek diye korktum telefonu elimde görünce belki aklına gelmiştir

Geliyor sanırım camdan gördüm korkuyorum hayatım mahvoldu

Polis geldi o da apartmanın önünde..."