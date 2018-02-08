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Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'la ilgili yeni gelişme

GÜNDEM HABERLERİ | 08.02.2018 17:21 | Son Güncelleme

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri soruşturma kapsamındaki çok sayıda dosyayı da adliyeye getirdi.

VAKIF BAŞKANI DA VAR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı. Vakfın genel merkezinin bulunduğu binadaki aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına mahkemece kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atanmıştı.

FURKAN VAKFI

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Furkan Vakfı'ndan eşya kaçırırken yakalandıFurkan Vakfı'ndan eşya kaçırırken yakalandı
Furkan Vakfı'na kayyum atandı!Furkan Vakfı'na kayyum atandı!
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