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Gerilim tırmanıyor! Yunanistan Türk büyükelçiyi çağırdı

GÜNDEM HABERLERİ  | 13.02.2018 17:14 | Son Güncelleme

Yunan Dışişleri Bakanlığı, Kardak’ta yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye’nin Atina Büyükelçisi’ni çağırdı.

Gerilim tırmanıyor! Yunanistan Türk büyükelçiyi çağırdı

Ege Denizi'nde Kardak kayalıkları açıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşanması sonrası Yunansitan Dışişleri Bakanlığı, Kardak gerilimi nedeniyle Türk Büyükelçi'yi çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Bodrum açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nda, dün geceden beri gerginlik yaşanıyor. İlk gerginlikte Kardak bölgesine girmeye çalışan Yunan botu, engel olan Türk botunun kıç kısmına sürttü. Diğer gerginlikte ise Türk botları, Yunan botlarının Kardak'a gelmesini engelledi.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında, dün geceden beri gerginlik yaşanıyor. İlk gerginlik, dün saat 23.30'da meydana geldi. Kardak bölgesine girmeye çalışan 'AZ- 090' borda numaralı 27 askerin görev yaptığı Yunan Sahil Güvenlik botuna, 92 askerin bulunduğu ve 90 metre uzunluğundaki '703' borda numaralı 'Umut' isimli Türk Sahil Güvenlik botu engel oldu.

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Manevralar sırasında Yunan botu, Türk botunun kıç tarafına sürttü. Yunan botunda hasar meydana geldiği, Türk botunda ise herhangi bir hasarın oluşmadığı öğrenildi. Yunun botu, Kilimli (Kalimnos) Adası açıklarına doğru çekildi.

Gerginlik, bugün de saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayla devam etti. Yunanistan'ın Leros, Kilimli ve İstanköy (Kos) adalarından gelen 4 Yunan Sahil Güvenlik botu, sabahtan itibaren Kalalimnos Adası ve Kardak kayalıklarına 1 mil uzaklıkta konuşlandı. Yunan botlarının zaman zaman Kardak kayalıklarına gelmek istemesi, rotalarını ise Kardak'a çevirmesi gerginliğe neden oldu.

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Yunan botları, Türk botlarının uyarıları üzerine geri dönerek, Yunan sularında devriye görevini sürdürdü. Bölgede 4 Yunan sahil güvenlik botu kendi sularında, 7 Türk sahil güvenlik botu ise Çatal Ada ile Çavuş Adası bölgesinde bekleyişlerini sürdürüyor. Türk sahil güvenlik botlarındaki bazı subayların, gelişmeleri botun üzerinde izlediği görüldü.

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Öte yandan bazı Yunan balıkçıların da uluslararası sulardan Türk sularına girmeye çalıştığı, buna Türk botlarının engel olduğu gözlendi. Yunan balıkçılar, cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri internet üzerinden paylaştı.

Kardak kayalıklarında gerginlik sürüyor! Yunan botu Türk botuna çarptıKardak kayalıklarında gerginlik sürüyor! Yunan botu Türk botuna çarptı
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan Kardak

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
akıllı olun sıra sizde zaten Suriye hele bı bitsin
@alicankavak Suriye yaklaşık 15-20 yıl sürer,ondan sonra Yunana sira gelir biraz geç değilmi.
Suriye'nin yarısını aldık sayılır,sonra yunanı hallederiz,..........
hemşerim sence Suriye bitermi ????
Eceli gelen keçi çobanın derneğine sürtünür...Kaşınma ey...Yunan....
Her türlü iltimas tanındı zamanında,şimdi tüm dünya ile aynı anda savaşa girecekler galiba.Neyine güveniyorsa....
Türk milletine güveniyor merak etme sana değil...
bunca sorun varken birde abd nin bu uydu ülkesiylemi uğrasıcaz
sınırdışı edin
aslında düşmanlık yerine,adaya 2 bayrak ta dikilse.dostluk görüşmeleri yapılsa orda.yemek yense.iki ülkenin milli marşı çalınsa.elele verilse ne güzel olur.dünyaya mesaj olur.yunanistanla dost olsak.ne güzel olur du.
alman krizinde alman, hollanda krizinde hollandalı, ambargo krizinde amerikalı olan chp, acaba yunan krizinde kimin tarafında olacak?
Yunanistanla dost olmalıyız.onlara düşman olmadığımızı,herşeyin eskide kaldığını,sünger çektiğimizi belirtsek.bu saatten sonra sınırlar değişmez zaten ama bir dostluk köprüsü kurulsun.
bunları denize döktüğümüz yetmedi galiba
Erdoğan bugün Yunanlara Korkak dedi. Sizin Haberlerde hiç geçmedi bu.
anca ekranlar dan söylüyor icraat yok meselede orda zaten.incirlik te hala amerikan askerleri gerçeği gibi.
gelin topunuz birden gelin
gerginlik iyidir daha çooook geriliceksiniz allah tanımaz gavur tohumları
gelin gelin bize tek cephe yetmez alışkınız biz gelin bide batı cephesi açalım
ya bırakın bu zırvalarla uğraşmayı şeytanın başı abd incirlikte yatıyor elçi çağıracağına abdyi ülkeden çıkar bak bakalım bir daha yunan botu dolaşıyor mu?
KISA VE NET:YUNANİSTAN BİZİM DÜŞMANIMIZ OLAMAZ!...ŞIMARIK KÜÇÜK BİR ÇOCUK GİBİ ZIRLAR.AKŞAM;AMERİKA,İSRAİL,RUSYA'YA SÖYLER OLAY BUNDAN İBARETTİR...
yunanlılar kendi kara sahasını 6 mile çıkarıyor üstüne hava sahasını 10 mile çıkarıyor ve yetmezmiş gibi bir yerleri kaşım derdindeler
Bunu yapmalarının iki nedeni olabilir. Birinci sebep, pkk/pyd/daeş vb. terör örgütlerinin bittiğini görüp, Türkiye'nin başını kaldırmaya başlayacağı korkusu. İkinci sebep de, terör örgütlerinden sonra sıraya girmeye çalışıyorlar galiba, kaşınan bir yerleri mi var nedir anlayamadım. Cami duvarına fazla yaklaşmasalar iyi olur onlar için..
Türk milletinin gücünü unutanlar atalarının günlüklerine ve tarihe çanak kaleye geliboluya baksınlar zamanında atalarınızda gelmişti yedi düel gelmişti geberen geberdi kalanlarda ...... baka baka gittiler
Arkadaslar bu sadece abd nın bı oyunu bızı surıyede sıkıstıramadı sımdı bu gıbı zevzeklerle oylıyor bızım reıs ısını bılır bız turk mıllrtı olarak hepımız tam desteklıyoz.
Amerika gibi kocaman bir pasta 5 veya 6 ülkeye yeter
Bence Türkiye Rusya İran bir olup Amerika'ya alsın Pardon bizim çılgın Kuzey Kore'yi unuttum o da bizimle birlikte olur
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