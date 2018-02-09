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Hafta sonu İstanbul hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı

GÜNDEM HABERLERİ | 09.02.2018 19:01 | Son Güncelleme

Hafta sonu İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara genelinde 11 Şubat pazar günü kuvvetli rüzgar beklendiği belirtilerek zehirlenmelere karşı uyardı.

Hafta sonu İstanbul hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji hafta sonu hava durumuyla ilgili İstanbulluları uyardı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgenin yarın öğle saatlerinden itibaren, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistemin etkisi altına gireceği belirtildi.

PAZAR GÜNÜ FIRTINA GELİYOR

Alçak basınç merkezinin etkili olmasıyla cumartesi akşam saatlerinden sonra ve pazar günü rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden, güneyinde (Kocaeli ve Sakarya’nın güneyi ile Yalova) güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

SOBA ZEİHRLENMELERİNE DİKKAT

Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli güneyli rüzgarın oluşturabileceği soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul uyarısıHafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul uyarısı
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne istanbulmus be sanki baska memleket yok su ulkede istanbulda hava nasil olacak onla yatip bunla kalkiyoruz
İSTANBUL A ŞUBAT-MART AYLARINDA HER YIL AZ VEYA ÇOK.. KAR YAĞMIŞ DIR. ANCAK.. YAĞMUR VE RÜZGAR İSTANBUL İÇİN ÇOK ÖNEMLİ..
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