Hafta sonu İstanbul hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji hafta sonu hava durumuyla ilgili İstanbulluları uyardı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgenin yarın öğle saatlerinden itibaren, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistemin etkisi altına gireceği belirtildi.

PAZAR GÜNÜ FIRTINA GELİYOR

Alçak basınç merkezinin etkili olmasıyla cumartesi akşam saatlerinden sonra ve pazar günü rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden, güneyinde (Kocaeli ve Sakarya’nın güneyi ile Yalova) güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

SOBA ZEİHRLENMELERİNE DİKKAT



Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli güneyli rüzgarın oluşturabileceği soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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