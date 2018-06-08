Haftanın Cuma mesajları ve Kadir gecesi mesajları! Kadir gecesi ne zaman?

Ramazan ayının sonuna yakşalırken bir mübarek Cuma gününe daha geldik. Tabii Ramazan ayının sonu demek Kadir gecesi de geliyor demektir. Mübarek Cuma gününden sadece 2 gün sonra Kadir gecesi idrak edilecek. Her Cuma yakınlara Cuma mesajları gönderildiği gibi pek çok kişi de Kadir gecesi, yakınlarına ve sevdiklerine güzel - anlamlı Kadir gecesi mesajları gönderecekler. Peki Kadir gecesi ne zaman? İşte bugün için haftanın Cuma mesajları ile Kadir Gecesi'nin zamanı ve Kadir Gecesi mesajları...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu sene, 2018 Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi, 10 Haziran Pazar akşamını 11 Haziran Pazartesi gününe bağlayan geceye denk gelmektedir.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin... Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın...Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın ~ Hayırlı Cumalar ~