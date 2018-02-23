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Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

GÜNDEM HABERLERİ  | 23.02.2018 21:56 | Son Güncelleme

Hakkari'de patlama meydana geldi. Son dakika haberine göre Yüksekova ilçesinde, teröristler tarafından orta refüje yerleştirilen bomba nedeniyle patlama gelmeye geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Hakkari'de bombalı saldırı. Olay, saat 20.00 sarılarında Yüksekova-Şemdinli Karayolu üzerinde bulunan Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi.

Teröristler tarafından orta refüje yerleştirilen bomba, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken, çevrede bulunan bazı işyeri ve binaların camları kırıldı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayada polis sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, karayolunu ve çevredeki diğer yolları trafiğe kapatarak olay yerine kimseyi yaklaştırmadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Hakkari patlama bomba polis

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu cuma gününde allah belanı versin pkk ülkemiz sağ , sol , Alevi, Sünni hep birlikteyiz biriz çatlayın
BU DEMEKTİR SEÇİM EN FAZLA 4 AY KALDI OYLAR PAKET
patlama gelmeye geldi ne demek. bu nasıl bir haber
Ölüm varmış, korku varmış, bu dünyanın sonu varmış, bizim için yoktur tasa, kalbimde sen yaşadıkça, başarılar gelir geçer, asaletin bize yeter, öyle şeyler yaşattın ki, uğrunda ölmeye değer.
Haber başlığı öyle verilmiş ki kaotik bir ortam oluşmuş sanıyorsun fakat içine girince "şok" "şok" olayı eriyip gidiyor ve eridikçe kendini enayi gibi hissediyordum.
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