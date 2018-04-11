Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Habertürk'ün haberine göre, Hakkari Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından sabaha karşı askeri noktaya havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Uzman Çavuş Semih Şahin şehit oldu. PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlatıldı. Şehit Şahin'in acı haberi ise Kırşehir'de yaşayan ailesine verildi. Bekar olan Şahin'in Kırşehir'in Akpınar İlçesi Büyükabdiuşağı köyünde toprağa verileceği belirtildi.

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede: Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde, Hakkari Çukurca’da ve Şırnak Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 EYP'nin imha edildiği, 3 RPG-7 roketatar, 8 antitank mayını, 300 kg Amonyumnitrat, muhtelif tipte silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede: Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde, Hakkari Çukurca’da ve Şırnak Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 EYP'nin imha edildiği, 3 RPG-7 roketatar, 8 antitank mayını, 300 kg Amonyumnitrat, muhtelif tipte silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.