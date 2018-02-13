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Hatay'da askeri araç minibüsle çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

GÜNDEM HABERLERİ  | 13.02.2018 20:42 | Son Güncelleme

Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde askeri araçla minibüs çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

Hatay'da askeri araç minibüsle çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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hatay Kaza askeri araç minibüs

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