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Hatay'da hain saldırı! Yaralı askerler var

GÜNDEM HABERLERİ | 04.02.2018 20:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1’i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Hatay'da hain saldırı! Yaralı askerler var

Son dakika haberine göre Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1’i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

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hatay saldırı asker

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