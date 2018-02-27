HDP'li iki ismin vekilliği düşürüldü

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, haklarındaki kesinleşmiş cezalara ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillikleri düşürüldü.
AHMET YILDIRIM KİMDİR?
Yıldırım, 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 1994 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. İki yıl lise öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Yüksek Lisans, 2004 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde doktora öğrenimini başarı ile tamamladı. 2006 yılında Dicle Üniversitesine Öğretim Üyesi olarak atandı ve halen bu görevi devam etmektedir. 2011 yılında Doçent oldu. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda 15 bilimsel tebliğ sundu. Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde 20'yi aşkın bilimsel makalesi yayınlandı. Bir adet bilimsel araştırma nitelikli kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Doç. Dr. Ahmet Yıldırım 3 Kasım 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından Üst Kurul Üyeliğine seçildi.
İBRAHİM AYHAN KİMDİR?
10 Şubat 1968 senesinde dünyaya gele İbrahim Ayhan aslen Şanlıurfa'nın Sivereklidir. Babasının adı Ali, annesinin adı Zekiye'dir. Ziraat Mühendisi ve Öğretmen; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zoo Teknik Bölümü mezunudur. Öğretmenlik yaptı.İngilizce ve Kürtçe bilen Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır. Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem Şanlıurfa milletvekilidir. İbrahim Ayhan son olarak gözaltına alınarak gündeme gelmiştir.
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