Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken’in öldüğü Cemil Yıldız (17) ve Deniz Morsümbül’ü (18) yaralandığı saldırıyla ilgili ilk duruşma bugün görüldü.
Kartal’daki Anadolu Adliye Sarayı’nda bulunan Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık Mustafa Yetgin (21)’in getirilmesi beklenirken, aynı cezaevinde gasp suçundan tutuklu bulunan Mustafa Yetkin’in getirildiği ortaya çıktı.
Mustafa Yetgin hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten silahla yaralama", "İşyerinde silahla yağma", "Ölümle tehdit", "Genel güvenliği silahla kasten tehlikeye sokma" suçlarından da 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.
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