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Her satırı iğrenç! 63 yaşındaki engelli baldızına tecavüz etti

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.02.2018 18:52 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 5 çocuk babası S.A. (65), evinde kalan, yüzde 70 bedensel engelli baldızı E.G.'ye (63) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Her satırı iğrenç! 63 yaşındaki engelli baldızına tecavüz etti

Olay, Karasu'nun Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 8 yıl önce S.A. ile evlenen N.A. dün akşam saatlerinde eve geldiğinde yanında kalan yüzde 70 engelli kız kardeşi E.G.'yi ağlarken buldu. Güçlükle yürüyüp konuşan E.G., eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyince, N.A. yakınlarına haber verdi. Yakınları tarafından Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne getirilen E.G.'nin üzerinde sperm izi tespit edilince, olay polise bildirildi.

TİP

Polis, S.A.'yı cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı. S.A. suçlamaları kabul etmeyerek, baldızının rahatsız olduğunu ileri sürdü. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hastaneden bir akrabasının evine getirilen E.G., yakınlarına yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. E.G., eniştesinin kendisine sürekli istismarda bulunduğunu söyledi.

DHA

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tecavüz sakarya

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
şeriat’ın olmadığı yerde her türlü rezilliği görmek mümkün. şeriata karşı olanlar ya hırsız ya tecavüzcü yap... v.s v. s dir. bir bakıp araştırın şeriatın hiçbir yanlışını göremezsiniz.... şeriatın veya caydırıcı yasaların ulmadığı yerde tecavüz kaçınılmazdır.
diyanetin 6 milyar bütcesi var %99 u müslüman ama hergün tecavüz haberleri geliyor ahlak başka bişey
diyanetin 6 mlyr bütçesi var ama elinde kılıç yok,laiklik olunca diyanetin hükmü olmaz böyle.
@saykoc90 türkiyenin %99u sadece lafta müslüman. sorsan 2 tane namaz duası okuyamazlar. abdest almayı bile bilmezler. gercek rakam %40 belki %50yi zor bulur. onlar da anadoluda. büyükşehirler hele ki istanbul zaten küffara teslim. islamın şartları onlara göre 5 değil 1. taksim beyoglu bir aksam gez bakalım müslüman görebilecek misin.
istismar sayısı artmadı sadece İnternet sayesinde daha çok duyar olduk. evet biz buyuz!!! Kuranı birinin yüzüne ya da ölülerine üflemek için okuyan, zinadan değil cenabet gezmekten korkan, ardan namustan haktan ilahi mesajdan uzak yaşayan, din aliminin bile cinsel danışman gibi iki bacak arasından başka lakırtı etmediği bir toplumuz biz. inanın bir gün şu suriyelilerden beter olursak neden böyle olduk sorusunu sormayacağım!!!
Doğru söze ne hacet. Yorumundan ve gerçekçi yaklaşımından dolayı tebrik ediyorum.
N'oldu bu milletin bazılarına ? Allahım içimizdeki sapıkları emellerine ulaşamadan helak et yarabbi
ne oluyoruz arkadaş nasil ülke millet olduk bukadarmı insanliktan ciktınız yaziklar olsun bunları elaleme ibret olsun diye meydanda sallandiracaksin
@deli_poyraz_401 nere sallandırıyorsun sen adama mahkemeye çıkmadan serbest kalacak ona ceza verecek hakim bile anında sürülüyor veya terör örgütüne üyelikten dava açılıyor sorun sapıklarda degil onlara bu cesareti verenlerde onlara ceza vermeyenlerde sanırım anladın ne demek istedigimi
en iyi türk ölü türktür. soysuz genetiği olmayan barbar din tüccari işgalci ve fasist. ne millet be çağin lud kavmi Allah hangi topluma ceza verecegini iyi bilir.
Bu hükümet oldugu sürece bu ülkede iyi haber beklemeyin
@furkan_ozel_2018 bu hükümetten öncek daha güzel haberler geliyordu demi! insaf vicdan olsun biraz !
Allah kahretsin pis manyak .erkekliğin batsin
Ülke olarak edep ahlaktan yoksun kaldik memlekette kar bekleyenler önce edep yagsin dua edelimde
İDAM ŞART.....
İdam sart bazı suçlar agir cezalık olmalı o da İDAM
@orhanyuksel1 idam midam yok
akp.nin oyu kesin yükselmiştir
müslümanın olmadığı bir yer varmı acaba bilen varsa söylesin lütfen
Allah doğrunun yardımcısı olsun
Cebrail Kunduracı diye namussuzun biri de, Finlandiyada yaşarken akli dengesi yerinde olmayan bir finliye tecavüz ettikten sonra 2 yıl hapis yattı. Bu şahıs hapisten çıktığı gün sınırdışı edilip Türkiye'ye gönderildi. Allah bu sapıklardan korusun.
Bu hayvanları da hatmedin.
insanlar kafayı yemiş allah böylelerinin belasını versin allahım akıl fikir ver böylelerine ya rab
o sana emanet edilmiş belki cennetin kapısıydı emanete hıyanet ettin cehennemin kapısını actın
Böyle bir habere artık şaşıran varmı?
bu tür olaylar Dünya kuruldu kurulalı vardı, maalesef. hep te olacak. ha bu demek değil, normal bir şey, kabullenelim. Dünya tarihi boyunca binlerce örnek oluyor, kilise rakiplerinin bile on binlerce çocuk taciz vakası var. bu iletişim çağında daha kolay haberimiz oluyor sadece
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