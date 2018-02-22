Her satırı iğrenç! 63 yaşındaki engelli baldızına tecavüz etti

Olay, Karasu'nun Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 8 yıl önce S.A. ile evlenen N.A. dün akşam saatlerinde eve geldiğinde yanında kalan yüzde 70 engelli kız kardeşi E.G.'yi ağlarken buldu. Güçlükle yürüyüp konuşan E.G., eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyince, N.A. yakınlarına haber verdi. Yakınları tarafından Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne getirilen E.G.'nin üzerinde sperm izi tespit edilince, olay polise bildirildi.
Polis, S.A.'yı cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı. S.A. suçlamaları kabul etmeyerek, baldızının rahatsız olduğunu ileri sürdü. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Hastaneden bir akrabasının evine getirilen E.G., yakınlarına yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. E.G., eniştesinin kendisine sürekli istismarda bulunduğunu söyledi.
DHA
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