Herkes bu belediye binasını konuşuyor! Gören bir daha bakıyor

Marmaraereğlisi'nin yeni belediye hizmet binası Marmarereğlsi ilçesi D110 karayolu Çorlu Kavşağı yanında 1 bin 866 metrekare arazi içerisine 11 bin metrekare kapalı alana sahip 2'si bodrum kat olmak üzere toplam 9 katlı olarak projelendirildi.

Sözcü'nün haberine göre Proje toplam bedeli olarak 11 milyon lira öngörülen CHP’li belediyenin yeni hizmet binasının mimari dokusu sosyal medyada gündem oldu.