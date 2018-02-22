Herkes bu belediye binasını konuşuyor! Gören bir daha bakıyor

Marmaraereğlisi'nin yeni belediye hizmet binası Marmarereğlsi ilçesi D110 karayolu Çorlu Kavşağı yanında 1 bin 866 metrekare arazi içerisine 11 bin metrekare kapalı alana sahip 2'si bodrum kat olmak üzere toplam 9 katlı olarak projelendirildi.
Sözcü'nün haberine göre Proje toplam bedeli olarak 11 milyon lira öngörülen CHP’li belediyenin yeni hizmet binasının mimari dokusu sosyal medyada gündem oldu.
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