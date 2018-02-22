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Herkes bu belediye binasını konuşuyor! Gören bir daha bakıyor

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.02.2018 17:35 | Son Güncelleme

Marmaraereğlisi Belediyesi yeni hizmet binası mimari dokusuyla dikkat çekiyor birçok mimari tarzı yansıtıyor.

Herkes bu belediye binasını konuşuyor! Gören bir daha bakıyor

Marmaraereğlisi'nin yeni belediye hizmet binası Marmarereğlsi ilçesi D110 karayolu Çorlu Kavşağı yanında 1 bin 866 metrekare arazi içerisine 11 bin metrekare kapalı alana sahip 2'si bodrum kat olmak üzere toplam 9 katlı olarak projelendirildi.

Sözcü'nün haberine göre Proje toplam bedeli olarak 11 milyon lira öngörülen CHP’li belediyenin yeni hizmet binasının mimari dokusu sosyal medyada gündem oldu.

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Belediye binasında cephaneBelediye binasında cephane
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Anahtar Kelimeler:
marmaraereğlisi Belediye Binası sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
yine olan vergilerimize oldu geçmiş olsun...
erkek desem değil,kadın desem değil,tam bir dönme. yapıyorsunuz bari osmanlı tarzına uygun yapın.ne o karmakarışık amerikan salatası gibi. buna mimari diyenler göz hastanesine bir görünsünler.
bence çok karışık olmuş estetik değil
bu projeyi çizen kabul eden ve ilgisi herkes tarihte yerini aldı...bukadar dengesiz nasıl bir araya gelmiş ilginç bir olay olarak incelenmeli...
@kemall_ist secmeninden delegesine komple chp incelenmeli. kılıcdara 8 secimdir oy verenler ayrı, utanmadan kurultayda hala kılıcdarı secenler ayrı. adamlar doyamadı. 8 yetmez, 9 olsun, 10 olsun diyorlar. :D
bı saraya bakın bıde etrafına...
kimse harcanan 11 trilyondan bahsetmiyor 11trilyon...
chp yaparsa görsel şölen ak parti yaparsa fuzuli...işte sizin anlayışınız...vatanıszlar:..
Neye benziyor bilmem ama adamlar Devletin parası ile kendilerine Saray yaptırıyorlar Bu ülke o kadar çokmu zengin Devletin Basını elestiren ziyniyetin bir ilçe başkanı bunu yapıyorsa Demmekki boşa Reisi elestiriyor bunlar başa gelse Cumhurbaşkanlıgı küllüyesinin 10 katı para harcar daha çahçahlısını yaparlar Bir belediyenin neyine böyle bina sizçe Halk içinmi yapılıyor yoksa içindeki Başkanın keyfi içinmi?
ya be krdeşim baltayı tam ortadan vurmak lazım daha dün değilmiydi çok para harcanmış,bu kadar harcama müstif,milletin hakkı sönürülüyo,yok elektrik parası aylık şu kadar trilyon diye ülkenin beyaz sarayını eleştiren vatandaşın partisinin ilçe belediyesine harcadığı rakam 11 trilyon bide bunu haber yapan sözcü hani başkasına laf verilmiyo yani bakın anlayın ne kadar doğrucuyuz...
güzel olmuş güzel
BEYAZ SARAYA BENZIYO AMERIKANIN
bence çok çirkin olmuş ... kimin yaptığı önemli değil .... ucube işte.
Yapının mimarı kaçmış heryerde aranıyor.
Harcanan 11 milyonun hatırına çatıyı oluşturan üçgenlerin kaldırılıp teras yine en üstteki kubbenin kaldırılıp helikopter pisti yapılmasını öneriyorum...:)))
bence bu eser mimarın karışık kafasını değil projeyi beğenen ya da bu yönde talepte bulunan başkanın siyasi çizgisini yansıtıyor. kısacası ülkemiz siyasilerinin iç dünyasını yansıtan klasik bir mimari.
illa din olarak mı bakacağız bir yapıya.bende şöyle diyeyim ozaman.selçuklu zamanı camilere bir bakın,birde osmanlı zamanı camilere bakın,bence osmanlı batıya kaymış durumda..selçuklu camileri dikdörtgendir,osmanlı kare kullanmıştır.peygamber efendimiz sav sünneti."İnsanlar ilk safın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bulamazlardı.selçuklu camileri bu sünnete uygun yapılmıştır..yanlara doğru uzun..
Latince bişeyler de yazıyor haberde söz etmemiş, ne demektir acaba ve Marmara ereğlisyle ne ilgisi vardır?
Dışında yazan latice mi yunanca mı çözemediğim yazının anlamı nedir bilen var mı...
Geçmişten günümüze tüm medeniyetlerin ve kültürlerin izlerini taşıyan ,dünyada eşi ve benzeri olmayan harikülade bir bina.dünya mirasları listesine alınması gereken dünyanın 8.harikası.
BENCE BU YAPI 11 MİLYONDAN FAZLADIR. BU KADAR M2 HESAPLIYOM HİKAYE. İNCELENSİN GÖRÜRSÜNÜZ BK 20 NASIL ÇIKIYOR
marmara ereğlisinin nüfüsu kaç ki bu kadar büyük yapılıyor esnaf kan ağlıyor borçlardan sabahalara kadar kimse uyuyamıyor günah ya
doktor bu ne?
buda aksarayin kucuk hali yavrusu daha cok yavrular gorecegiz durun bakim
külliyeye ozenmistir;))
Reis beştepeyi yaptırdı diye neler söylediniz chp yaptırınca ses yok modern oluyor
HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR. TAMAMEN BİR ÖZENTİ BİR KİBİR İFADESİ SADECE ...
Bu belediye binasına tekirdağ istikametinden giderken yolun sag tarafında bulunan arazinin kanun suz birşelde benzinlik yapılması için verilmeside başka bir belediyecilik
israf israf olalı böyle eziyet görmedi! Bina beyazsaray olsa ne olur olmasa ne! Yeter bu kadar israf!!!
Çok güzel, güzeli takdir etmek insanın yaratılış fıtratındandır. Fıtratı temiz kalanlar, gerçek güzel olana hayranlık duyar,
bir ilçe belediyesi 11 milyonu kuru yapıya vermiş milletin parasını çarçur etmişler yazık degil mi orda yaşanlara diyecek CeHaPeliler var mı. Belediyemizi tebrik ediyorum biraz daha az karmaşık olsaydı ama güzel hayırlı olsun
önemli olan yaratıcılık. kopyayı herkes yapar.
Başkan elinde kalan malzemelerle yapmış sanki ;)
boş muhabbete gerek yokk, çok güzel olmuş, inşllah sağlamdır da 100 yıl sonrasını görürr
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