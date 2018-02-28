Heyelan yolu darmadağın etti

Antalya- Kumluca karayolunun 20’nci kilometresi, Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde 25 Şubat akşamı heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri tarafından duble yol çalışmalarının yürütüldüğü bölgede meydana gelen heyelan sebebiyle 25-30 metrelik yol çökerek metrelerce kaydı.
Heyelan nedeniyle trafik kapatılırken, güzergahta ilerleyen araçlar, dönmek zorunda kaldı. Kaymaların devam ettiği alanda heyelanın büyüklüğü havadan görüntülendi.
'NE ZAMAN AÇILACAĞI BELLİ DEĞİL'
Yolun çökmesinin sürücüleri ve bölgede yaşayan insanları olumsuz yönde etkilediğini belirten sürücülerden Cavit Akkelle, “3-4 gündür bu şekilde ve halen kaymalar devam ediyor. Ne zaman açılacağı belli değil, çok kötü olmuş. Diğer gittiğimiz alternatif yol daha uzun sürüyor. Bir an önce yolun açılmasını istiyoruz çünkü buradaki insanlar çok mağdur” dedi.
Yolun trafiğe kapanmasının ardından Finike’den hareket eden sürücüler, Kumluca Belen mevkisindeki bölge trafikten Adrasan yoluna inerek, Olympos yol kavşağından ana yola tekrar çıkıyor. Antalya’dan gelen sürücüler yine Olympos yol kavşağından Adrasan’a, oradan da Belen mevkisinden tekrar D-400 karayoluna bağlanıyor.
İHA
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