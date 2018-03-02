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Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi

GÜNDEM HABERLERİ  | 02.03.2018 03:19 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen YPG'li terörist sayısı 2 bini aşarken, Mehmetçik karşısında hezimete uğrayan YPG'nin durumu Kandil'deki PKK elebaşısı Murat Karayılan'ı adeta çılgına çevirdi. Karayılan, birbirlerini başarısızlıkla suçlayıp, çatışan PKK ve YPG'li teröristlerin kendi aralarında Afrin ile ilgili konuşmalarını yasakladı. Türk istihbarat birimleri, PKK'lı terörist grupların kendi aralarında yaptığı telsiz konuşmalarını çözümledi.

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi

Telsiz konuşmalarına göre, Afrin'in Cinderesi bölgesine PKK'nın Kandil'den gönderdiği teröristler ile örgütün Suriye'deki uzantısı YPG'liler birbirlerini suçladı ve karşılıklı küfürleşme yaşandı.

Kandil'den gelen grubun başındaki 'Azad Dersim' kod adlı terörist ile YPG'li grubun başındaki 'Cemal Rega' kod adlı terörist arasındaki tartışmada silahlar çekildi ve çatışma çıktı. Bu durum üzerine Kandil ve Türkiye kırsalındaki terörist grupların, Kandil'deki ana telsiz olan Roj'a çağrı yaparak "Rojhat (Murat Karayılan'ın telsiz kodu) duymuyor mu olup bitenleri. Saklandıkları yerden çıkmaya korkuyorlar. Konuşmaya da mı korkmaya başladılar" diyerek zılgıt ve ıslık sesleriyle protesto ettikleri belirlendi. Afrin'de hezimete uğrayan YPG'nin durumu ve teröristler arasında yaşanan çatışma Kandil'de yaşayan PKK elebaşısı korkuya sevk etti. Karayılan, teröristlerin Afrin ile ilgili konuşmalarını yasakladı. İstihbarat birimlerinin geçen salı saat 06.17'de kaydedip çözümlediği telsiz görüşmesinde, Murat Karayılan adına bir açıklama yapılarak, "Afrin'de Rojova'lılarla (YPG) ilgili hem kendi aranızda hem de Roj'a çağrı yapılarak bir şey sorulması yasaklanmıştır. Konuşma yaparak moral bozacak davranış içinde olanlar cezalandırılacaktır" denildiği ortaya çıktı. Karayılan, Kandil ile Suriye'deki YPG'liler arasında konuşmaların yapıldığı kanalı da devre dışı bıraktı.

ONLAR ÇANAKKALE'DE SAVAŞANLARIN TORUNLARI

110 yaşında vefat eden son Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu olan 82 yaşındaki emekli öğretmen ve BM Dünya Barış Elçisi Turgut Kaçmaz, Afrin'e gönüllü olarak gitmek için Karadeniz Ereğli'de askerlik şubesine başvuru yaptı. Kaçmaz, "Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'nı sürdüren bu ordunun mensupları 100 yıl önce 'Çanakkale'yi geçilmez' yapanların torunlarıdır. Bu millet için vatan ve bayrak namustur, şereftir. Namusumuza uzanan dili keser bayrağımıza uzanan eli kırarız. Tarih sayfalarına yine Türk askerinin adı altın harflerle yazılacaktır. Mehmetçik, Afrin'de mazlumların umudu, terörist gruplarının korkulu rüyası oldu. Onların dedeleri yokluk ve yoksulluğa rağmen düşman ordularını iman gücüyle yenerek Çanakkale'yi geçilmez yapıp zafer yazmışlardır" dedi.

'VATAN BÖLÜNMEZ VE GEÇİLMEZ'

Kaçmaz, "Başkomutanımız emir verdiği anda Afrin'e gidip şehit olmak için askerlik şubesine başvurdum. Dedelerimiz Çanakkale'de aç kaldığı için biz tokuz. Onlar şehit olduğu için biz özgürüz. Bu vatanın her karış toprağında şehit kanı var. Birlik ve beraberlik içinde olursak bu vatan bölünmez ve geçilmez" diye konuştu. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı YPG Afrin PKK Murat Karayılan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ohhhhh gazımı aldım, sağol varol sevgili ülkemin beş para etmez basını. Şimdi 8 şehit 13 yaralı canımı hiç acıtmaz. Durmak yok yola devam !
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