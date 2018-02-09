HABER

Hüseyin Avni Mutlu tahliye oldu! İşte tahliye sonrası ilk sözleri

GÜNDEM HABERLERİ | 09.02.2018 23:56 | Son Güncelleme

FETÖ mülkiye yapılanmasına ilişkin davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı. Tahliye edilen Mutlu, “Zor bir görev yapıyorsunuz, bu tutumunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. İlave söyleyeceğim bir şey yok çok mutluyum” dedi.

FETÖ’nün mülkiye yapılanması ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın yargılandığı dava Silivri Ceza İnfaz Kurumunun karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

Mahkeme, Hüseyin Avni Mutlu’nun cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Hüseyin Avni Mutlu duruşmanın ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ne getirildi.

FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması Davası Hüseyin Avni Mutlu cezaevinden çıktı(EK)

Cezaevindeki tahliye işlemleri tamamlanan Mutlu, saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıktı. Hüseyin Avni Mutlu’yu yakınları ve avukatı karşıladı.

FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması Davası Hüseyin Avni Mutlu cezaevinden çıktı(EK)

Cezaevi çıkışında kısa bir açıklama yapan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, “Kış gününde bu mutlu anımızı bizlerle paylaşmak üzere bir arada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde objektiflerinizi uzatmak suretiyle haber haline getirmeye çalıştığınız için, zor bir görev yapıyorsunuz biliyorum. Gece gündüz çalışıyorsunuz, bu tutumunuz nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. İlave söyleyeceğim bir şey yok çok mutluyum” dedi.

(İHA)

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için hapis cezasıHüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için hapis cezası
Eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu gözyaşlarını tutamadıEski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu gözyaşlarını tutamadı
İstanbul'da dikkat çeken ayrıntı: O fotoğraf artık yokİstanbul'da dikkat çeken ayrıntı: O fotoğraf artık yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hüseyin avni mutlu tahliye FETÖ Silivri

En Çok Okunan Haberler

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Ahu Tuğba’nın son hali sevenlerini korkuttu

Ahu Tuğba’nın son hali sevenlerini korkuttu

Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

Okuyucu Yorumları 12 yorum
tabiki tahliye olcak hiç bir akp li fetullahla görüşmemiştir onlarla birlik olmamıştır fetullaha özledik gel artık diyen kemal k. tutuklayın
anlaşmalı bunlar hep..adama hapishanede çok iyi baktılar zaten..herkes rolünü çok iyioynıyor.olan bizim halka oluyor
bu sevinecek değil utanılacak bir karar . vali olmuşsun terör örgütü feto den üç küsür yıl ceza almışsın ıcerde yattığın süre göz önüne alınarak tahliye olmuşsun yani feto den ceza yemişsin . birde çıkmış tahliye oldum diye seviniyorsun . yazık çok yazık
bu ulkede her canlı hapishane’yi tadıcak :))
suçlu bulundular yani
FETO nun Valisine 3 Yıl ceza Emir komuta zincirindeki Askere Müebbet hapis Bağımsız ülkenin Bağımsız Savcıları Hakimleri
Hayırlı olsun, darısı diğer hakedenlerin başına...
hocasını özleyenler bide ona alkış tutanlar dışarda bize vatanperverlik taslıyolar önlerine çıkan herkese terörist damgasını hemen vuruyolar çünkü aklanmanın en kolay yolu suçlamak tır dikkat dağıtmaya çalışıyolar bu iktidarın bu aklama bu algı operasyonu bakalım daha nekadar sürecek tsk nın aldığı operasyon kararını bile kendilerine maaal eden övünmeyi böbürlenmeyi seven garip insanlar allah hakkaten yardımcımız olsun öyle bi bela başımızdaki
geçmiş olsun
E yani
BU MİLLETE OH OLSUN BU MİLLETİN NAMUSU ŞEREFİNE OYNUYARAK KAZANIYIRLAR ALCAKLAR
suçsuz olarak hapse attıkları askerler içeride daha fazla kaldı.tiyatroya devam!
Diğer Haberler
Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için hapis cezası

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için hapis cezası

Hafta sonu İstanbul hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı

Hafta sonu İstanbul hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı

ABD'den son dakika açıklaması: Türkiye ile iş yapmak zor

ABD'den son dakika açıklaması: Türkiye ile iş yapmak zor

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

Esad rejimi DEAŞ ile anlaştı! Koridor açtılar...

Esad rejimi DEAŞ ile anlaştı! Koridor açtılar...

Metro'nun patronu Galip Öztürk'e şantaj iddiası! Gözaltılar var

Metro'nun patronu Galip Öztürk'e şantaj iddiası! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.