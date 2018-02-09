HABER

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için hapis cezası

GÜNDEM HABERLERİ | 09.02.2018 20:10 | Son Güncelleme

FETÖ davasında, eski İstanbul Valisi Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada mahkeme heyeti, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, yedinci duruşmada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mutlu’nun cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar veren mahkeme, Çapkın'ın adli kontrol tedbiri kararını kaldırdı.

Mahkeme heyeti, eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç ve eski Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt’un tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.

Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır’ın örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan 5 yıl hapis cezasına ve tutukluluğun devamına hükmederek, Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan’ında aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapsine karar verdi.

Mahkeme, Kalkan’ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, tahliyesini kararlaştırarak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı ve eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır’ın ’"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapsine karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan’ın ’"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tüm sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçundan ayrı ayrı beraatlerini karar verildi.

Üye hakim, karara, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın ve Necmettin Kalkan’ın tüm suçlardan beraat etmesi yönünde muhalefet şerhi koydu.

Kararın okunmasının ardından sanıklardan Yılmaz Kurt’un ağladığı gözlenirken, tutuksuz sanıklar birbirlerine sarıldı.

ÇAPKIN: ADALETE HEP İNANDIK

Mahkeme başkanı, kararı okumadan önce ‘’Duruşma salonunu tahsis eden her türlü yardımda bulunan Adalet Bakanlığı’na tüm bakanlık teşkilatımıza, Hakimler Savcılar Kurulu’na teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu zor yargılamayı devlet terbiyesine yaraşır şekilde götürmemiz konusunda yardımcı olduğunuz için size de teşekkür ediyoruz." dedi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, ''Türk adaletine hep inandık, güvendik. Tahliye olduk, küçük bir takıntımız var ama tahliye olduk tabii. O da inşallah bir üst mahkemeler var. Adalet sistemimize inandık çok şükür. Tahliye olduk, sevinçliyiz. Bizden vatan haini çıkmaz.'' dedi.

CAPKINN

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Çapkın hüseyin avni mutlu hapis cezası

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Afrin'den kahreden haber: 2 şehit 11 yaralı

Afrin'den kahreden haber: 2 şehit 11 yaralı

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Afrin'den acı haber! 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Afrin'den acı haber! 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Okuyucu Yorumları 32 yorum
MAHKEME ŞÖYLE DİYOR.BU ADAMLAR SUÇSUZ.ANCAK REİZDEN KORKTUĞUMUZ İÇİN 2,3 YIL CEZA VERDİK.YA ARKADAŞ ÖRGÜT ÜYESİ İSE EN AZ 6 YIL ALMASI GEREKİYOR.DEMEKKİ HEPSİ YALAN.AMAÇ REİZ ADINA 17 ARALIK HIRSIZLIK SORUŞTURMASININ İNTİKAMINI ALMAK.
@lambadda KESİNLİKLE DOĞRU TESPİT...
bu işte bir iş var
az almışlar yani fetöcülükleri azmış herhalde
bu kadarmı sadece.Hiç yargılamasaydınız...
rabbim yardımcıları olsun..
onları oraya atayan yetki görev ve sorumluluk veren üst makam.
Feto dan içeri giren en az 7.5 yıl alıyor egerki bu eskı valı ve emniyet müdürü gercekten suçlu ise bu feto işinden alınmış en az ceza olarak tarihe geçicektir
Şehitlerimizin kemikleri sizliyor vatana ihanetin cezasi 2 3 yil mi bu kadar basit olamaz
bu cezalarda kriter ne anlayan beri gelsin. beri suçtan yargılanıp ömür boyu ceza alanlar var. bir gün ceza alanların maaşlarına malına mülküne el konuldu. bunların maaşlarınada mallarına mülklerine konuldumu yoksa sadece göz mü boyanıyor.
teröristlere karşı mücadele eden . gezideki halk selam olsun size
elemanlara 20-30 yıl, elebaşlarına 2-3 yıl.
aynı suçu işleyen bilerek isteywrek akp içinde hiç kimse yok yani
Cok azz
ekmek çalana on beşyıl teroriste 2.3 yıl adaletinizi yiyim. ..
Memlekette bi akpliler fetöcü değil zaten geri kalan herkez fetöcü
bu kadar büyük makamdakiler bu kadar az ceza almaları ilginç tskda boyacı sivil memur sösleşmeli erler bile bunlardan kat kat ceza aldılar
suçsuzsa böyle ceza ne suçluysa neden bu ceza insanların haysiyetleri ile oynamak bu kadar kolaymı delil varsa bas cezayı yoksa berat vermek gerek
Adamların iddianemsi vatan hainliği cezası 2 yıl sonra tahliye. Kesinlikle bu bir tyatro ben başka bir şey demem. Bu adamlar fetöcüyse bu ceza ne ? Değilse neden bu kadar yaygara kopartıldı? Yazık 249 şehide çok yazık. Ben artık birşey diyemeyeceğim. Yazık bu ülkeye.....
Hüseyin Çapkın vatansever ve milliyetçi biridir.Belki bazı iltimaslar yapmıştır ama bugün hükümette olanların fetöye verdikleri onlar için yaptıkları yanında devede bir kıl bile değildir.
Yalan. Yalan. hersey Yalan
vicdanı hür vatandaş soruyorum devletin en üst kademesine neden dokunulmuyor?
üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek cümlesi aklıma ne istediniz de vermedik sözünü getirdi nedense
Gezide yasalar sahip çıkıp piyon değil devlet adamı gibi yetki kullansanız, bugün yargısı infazla 3-5 yıl yatmazdınız, hukuk en değerli varlık, hukuktanımazlık en lanet eylemdir
yani geziciler aslında terörle mücadele ediyormuş
Mahkemelerin işi çok zor umarım doğru bir karardır
Ben buraya yazarsam tutuklanırım kesin ama tutuklanacağımı bile bile yine yazıyorum..
Birisi gizli kamera şakası mı yapiyor yaa,bu ne rezalet boyle,büyük bir oyun oynanıyor.
BUNLAR GOSTER MELIK
göstermelik bir ceza . 1 hafta kapalı cezaevinde 1 haftada açık ceza evinde yatıp çıkacaklar . 2 yıl boyunca da haftada bir gün emniyete imza atacaklar.
BİR VALİLİNİN BİR EMNİYET MÜDÜRÜNÜN VE BİRDE 15 MİLYONLUK KOSKOCA BİR ŞEHİRSE YÖNETTİĞİ ŞEHİR NELER NELER YAPTIĞINI HAYEL EDİLEMEZ TAVUK ÇALSALAR ONDAN FAZLA CEZA ALIRLARDI.
hep üç kağıt hep üç kağıt bıktık artık sizden be ya.ne zaman adaletli olacaksınız.Bırakın artık oyunları
Diğer Haberler
Hafta sonu İstanbul hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı

Hafta sonu İstanbul hava durumu raporu! Meteoroloji uyardı

ABD'den son dakika açıklaması: Türkiye ile iş yapmak zor

ABD'den son dakika açıklaması: Türkiye ile iş yapmak zor

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

Esad rejimi DEAŞ ile anlaştı! Koridor açtılar...

Esad rejimi DEAŞ ile anlaştı! Koridor açtılar...

Metro'nun patronu Galip Öztürk'e şantaj iddiası! Gözaltılar var

Metro'nun patronu Galip Öztürk'e şantaj iddiası! Gözaltılar var

Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı

Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.