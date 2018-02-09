Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için hapis cezası

Eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı ve eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır’ın ’"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapsine karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır’ın örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan 5 yıl hapis cezasına ve tutukluluğun devamına hükmederek, Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan’ında aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapsine karar verdi.

Üye hakim, karara, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın ve Necmettin Kalkan’ın tüm suçlardan beraat etmesi yönünde muhalefet şerhi koydu.

Kararın okunmasının ardından sanıklardan Yılmaz Kurt’un ağladığı gözlenirken, tutuksuz sanıklar birbirlerine sarıldı.

ÇAPKIN: ADALETE HEP İNANDIK



Mahkeme başkanı, kararı okumadan önce ‘’Duruşma salonunu tahsis eden her türlü yardımda bulunan Adalet Bakanlığı’na tüm bakanlık teşkilatımıza, Hakimler Savcılar Kurulu’na teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu zor yargılamayı devlet terbiyesine yaraşır şekilde götürmemiz konusunda yardımcı olduğunuz için size de teşekkür ediyoruz." dedi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, ''Türk adaletine hep inandık, güvendik. Tahliye olduk, küçük bir takıntımız var ama tahliye olduk tabii. O da inşallah bir üst mahkemeler var. Adalet sistemimize inandık çok şükür. Tahliye olduk, sevinçliyiz. Bizden vatan haini çıkmaz.'' dedi.