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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...

GÜNDEM HABERLERİ  | 12.08.2018 14:46 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından verilen 500 kişilik zabıta memuru alımına 3 günde toplam 30 bin 756 kişi başvurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...

İBB, deniz zabıtası, turizm zabıtası, doğal afetler ve kaçak yapı yıkımlarındaki riskleri en aza indirmek amacıyla acil yardım ve afet yönetimi konusunda uzman olmak üzere çeşitli branşlarda 500 zabıta istihdamı gerçekleştireceğini duyurdu.

İnternetten yapılan başvuru sonrası boy ve kilo ölçümü için Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne gelenlerin başvuru kriterlerine uygunlukları belirlendi. Başvuru merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 3 günde 30 bin 756 kişi zabıta alımı için başvuruda bulunduğu belirtildi. Ayağındaki çatlak ile başvuru merkezine gelen bir aday, "Güzel yardımcı oldular. Ayağımda çatlak var o da bir iş kazası. İnşallah hayırlısı olur. Umut ettik, belki buradan güzel sonuçlar çıkar" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yayımlandığı ilana göre zabıta memuru alımı başvuruları 15 Ağustos'a kadar devam edecek. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya arkadaş bir tane de fabrika açıldı eleman alınıyor ilanı görelim ne var sanki uzman er uzman erbaş polis sivil jandarma özel güvenlik zabıta geçe bekçisi bu ne ya gençlerin yarısı kolluk kuvveti oldu
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