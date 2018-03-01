İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı Avrupa yakasının büyük bölümünde, Anadolu yakasında ise Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve Pendik ilçelerinin yüksek kesimlerinde yer yer tipi şeklinde etkili oluyor.

TAKSİM BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Taksim Meydanı’nda etkisini artırdı. Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile kar küreme araçları, D100 Karayolu, TEM Otoyolu ve kentin ana arterlerinde hazır bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı.

KAR YAĞIŞINI BEKLEYENLER ÇAMLICA TEPESİ'NE KOŞTU

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çamlıca Tepesi'de ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyaz bürünen Çamlıca Tepesi'ne gelen sevgililer kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.

1 MART PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin bugün İstanbul için hava durumu tahmini kar yağışı şeklinde. Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük -2 derece olacağı İstanbul'da kar yağışı ise gece yarısından sonra başladı. 2 Mart Cuma günü ise İstanbul'da etkili olan soğuk hava yerini biraz daha yüksek değerlere bırakacak. En yüksek sıcaklığın 9 derece, en düşük sıcaklığın ise 1 derece olması bekleniyor.