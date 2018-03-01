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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 01:21 | Son Güncelleme

İstanbul'da beklenen kar yağışı kendini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan yağış, şehrin bir çok noktasında etkili oluyor. Ankara'da da yoğun kar yağışı başladı. Meteoroloji özellikle bu sabah ve cuma sabahı için buzlanma ve don uyarısında bulunmuştu.

İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı Avrupa yakasının büyük bölümünde, Anadolu yakasında ise Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve Pendik ilçelerinin yüksek kesimlerinde yer yer tipi şeklinde etkili oluyor.

TAKSİM BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Taksim Meydanı’nda etkisini artırdı. Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile kar küreme araçları, D100 Karayolu, TEM Otoyolu ve kentin ana arterlerinde hazır bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı.

KAR YAĞIŞINI BEKLEYENLER ÇAMLICA TEPESİ'NE KOŞTU

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çamlıca Tepesi'de ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyaz bürünen Çamlıca Tepesi'ne gelen sevgililer kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.

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1 MART PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin bugün İstanbul için hava durumu tahmini kar yağışı şeklinde. Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük -2 derece olacağı İstanbul'da kar yağışı ise gece yarısından sonra başladı. 2 Mart Cuma günü ise İstanbul'da etkili olan soğuk hava yerini biraz daha yüksek değerlere bırakacak. En yüksek sıcaklığın 9 derece, en düşük sıcaklığın ise 1 derece olması bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Meteroloji yine sınıfta kaldı. Devlet çok acil bu işe el atmalı. Biz halk olarak meteroloji genel müdürünün değişmesini istiyoruz.
meteroloji gerçekten işini hakkıyla yapmalı tahminen dersin ya 1 derece yüksek ya 1 derece alcak çıkarda ha kar yagdı ha yagacak diye iyice saçmalandı
bu karı mynetten başkası beklemiyordu Mynet haber kar yağmasını saplantı haline getirdi Yağdı yağıyor yağacak Editörler kar yağmadıkça bunalıma girdi heyyy munethaber hadi kar topu vakti
Gözün aydın mynet
bu kış hiç söyledikleri hiç bişey tutmadı ki zaten gerçekten yazık
saat03.00 beylikdüzü kar görmedi daha.meteoroloji genelmüdürlüğünde meteoroloji mühendisi çalışmıyor galiba.nefesi kuvvetli bir hoca bulun kar duasına çıksın bari.(yağmur duası varsa kar duasıda vardır diye düşündüm)
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