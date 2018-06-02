İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın Fenerbahçe Şükrü Sarçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda başlayacak kongre nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabah 08.30'dan kongre sonuna kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu çerçevede Recep Peker Caddesi'nin (Bağdat Caddesi Kavşağı ile Yoğurtçu Parkı Kavşağı arası) trafiğe kapatılacağı, akımın Bağdat Caddesi'nden verileceği kaydedildi.
AA
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