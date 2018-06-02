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İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

GÜNDEM HABERLERİ  | 02.06.2018 06:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu nedeniyle bugün ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın Fenerbahçe Şükrü Sarçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda başlayacak kongre nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabah 08.30'dan kongre sonuna kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede Recep Peker Caddesi'nin (Bağdat Caddesi Kavşağı ile Yoğurtçu Parkı Kavşağı arası) trafiğe kapatılacağı, akımın Bağdat Caddesi'nden verileceği kaydedildi.

AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülkenin başına bele bir klüp yemin ederim.dünyaya bizi şike ile meşhur ettiler.nato ihalelerine usulsüzlükle girdiler.stadın etrafını polis arabalarını yaktılar darmaduman ettiler.metrobüs durakları zarar verildi.istanbul işgal altında iken ingiliz donanması ile dostluk maçı yaptılar.eski başkanları Atatürke suikasten idam edildi..şimdide hafta sonu için trafik kapatılıyor.nefretimizsin fenevbahçe
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