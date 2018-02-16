İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

Kavga İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde saat 15.00 sıralarında çıktı. Davaları devam eden iki grup arasında adliye önünde bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

Kavgada bir kişi başına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga edenler kaçarak uzaklaştı.

Yaralanan kişi ise hastaneye götürüldü.