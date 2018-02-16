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İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

GÜNDEM HABERLERİ  | 16.02.2018 17:06 | Son Güncelleme

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada bir kişi başından yaralanırken polis kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavga anı kameralara yansıdı.

Kavga İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde saat 15.00 sıralarında çıktı. Davaları devam eden iki grup arasında adliye önünde bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

Kavgada bir kişi başına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga edenler kaçarak uzaklaştı.

Yaralanan kişi ise hastaneye götürüldü.

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istanbul kavga ramazan akbaş

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
TAYYİPİN DİNDAR VE KİNDARLARI FENA KAPIŞMIŞŞ....
şopar bunlar
sen süleyman soylunun cebine sıkıştır üç beş kuruş.adaletin çarkları sana döner.
Süleyman Soylu, mert ve vatansever bir siyasetçidir. Klavye delikanlılığı yapmanın alemi yok.
gebertin birbirinizi adaletin önünde adalete güveniniz yok vatana millete hayrinizmi olacak
İşte bunları varya ne yapalım allahım . ..
Bi paket makarnaya bi çuval kömüre adaletinizi çoktan sattınız şimdi ağlamayacaksınız
Adalet sarayımızın önündeki rezalete bak...Sonra Adalet yürüyüşü neden diye yorum yaparlar siz adalet sarayı önünde bağrın cağrın polisler öyle baksın ne ala memleket..
kuştepe karakolu bakalım ne yapacak bu satıcılara bakkal satıyor be
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