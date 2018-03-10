İstanbul'da izdiham! Dışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün

İstanbulda sis nedeniyle boğaz trafiği kapanmasının ardından vapur ve motor seferleri yapılamıyor. Karşıya geçmek için Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar uzun bir kuyrukla karşılaştı.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Saat 11.50 itibariyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy,Üsküdar-Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.