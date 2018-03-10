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İstanbul'da izdiham! Dışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün

GÜNDEM HABERLERİ  | 10.03.2018 16:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da sis nedeniyle vapur seferleri yapılamıyor ve Marmaray ulaşımında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbulda sis nedeniyle boğaz trafiği kapanmasının ardından vapur ve motor seferleri yapılamıyor. Karşıya geçmek için Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar uzun bir kuyrukla karşılaştı.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Saat 11.50 itibariyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy,Üsküdar-Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul izdiham Marmaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o MARMARAY ı yapandan yaptırandan yapımında çalışan emeği olandan Allah razı olsun seferler iptal olunca ensenizi görünce varırdınız evinize !...
sis yüzünden dışarı çıkınca insanlar ne düşünecek ki İnanılmaz arkadaşlar yutubda video çekerek tahmin yapan çocuğu gördünüz mü adı Molvin Paydin. Bütün tahminlerini tutturuyor mk muhteşem bir çocuk yutubda Molvin Paydin yazıp tahminlerini izleyip görebilirsiniz hala şaşkınım
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