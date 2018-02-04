HABER

İstanbul'da metrobüs kazası!

GÜNDEM HABERLERİ | 04.02.2018 19:36 | Son Güncelleme

Haramidere'de Metrobüs aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen önündeki metrobüs aracına çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kazada 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı'nda bekleyen metrobüse çarptı. Kazada, biri ağır 22 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan arkadaki metrobüsün sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Metrobüs hattında ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Metrobüs Kaza

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
allah yardimcilari olsun insallah kotu birsey yoktur bedava yasiyoruz
Diğer Haberler
YPG'ye büyük darbe! Ele geçirildi...

YPG'ye büyük darbe! Ele geçirildi...

Hatay'da hain saldırı! Yaralı askerler var

Hatay'da hain saldırı! Yaralı askerler var

Başbakan Yıldırım sınırda! İlk fotoğraflar...

Başbakan Yıldırım sınırda! İlk fotoğraflar...

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Esrarengiz kazının yapıldığı alan çökmeye başladı

Esrarengiz kazının yapıldığı alan çökmeye başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.