İstanbul'da silah sesleri! Özel harekat polisleri sevk edildi

Bahçelievler'de bir şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise evine saklandı. Polis evin bulunduğu sokağı güvenlik çemberine aldı.
İHA'nın haberine göre, saldırganı gözaltına almak için bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Polis, saldırganı bir süre sonra ikna ederek gözaltına aldı.
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