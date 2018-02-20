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İstanbul'da silah sesleri! Özel harekat polisleri sevk edildi

GÜNDEM HABERLERİ  | 20.02.2018 17:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da son dakika gelişmesi! Bahçelievler'de bir şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise evine saklandı. Polis evin bulunduğu sokağı güvenlik çemberine aldı. Saldırganı gözaltına almak için bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Bahçelievler'de bir şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise evine saklandı. Polis evin bulunduğu sokağı güvenlik çemberine aldı.

İHA'nın haberine göre, saldırganı gözaltına almak için bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Polis, saldırganı bir süre sonra ikna ederek gözaltına aldı.

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istanbul Son dakika Bahçelievler silah polis

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
türkiye için sıradan bir haber sıradan bir gün sıradan bir olay masallah hergün düzenli olarak cinayet tecavuz hırsızlık kavga var..kendi magandalarmız yetmedi bide arapları doldurdunuz ülkeye sonumuz hayrola
MAYMUNLAR CEHENNEMİNDE SIRADAN BİR GÜNN....
güzel artistik harekettir belden silah çekip ateş etmek ama düştün mü mapusa bulsamda o silahı sıksam kafama dersin
Pireyi deve yapmaya bayılıyorsunuz değil mi?Sanki İstanbulda bugüne kadar hiç silah kullanılmadı.Komiksiniz.
@nadirokay develer kovalasın sülaleni
herkeste bi silah her dak millet birbirini vuruo yokmu bi yasa silah tasımaya agır cezalar
İstanbul gelen giden belli değil
Walla kardesim su silahin yasaklanmasi lazim.. Ole kolay olmamali silah tasimak... Ben olsam vatandasin silah tasimasini yasaklarim kimsede silah olmayacak... Hatta silah tasimak icin cok onemli bir nedenin olacak yoksa da cezasi olacak bir ev parasi kadar. Millet korksun aman ceza yerim diye bakalim yiyo mu... Walla olmaz bole sey... Kisayolu goren silaha sariliyor... Sarilmayacan ole... Adam gibi dovusecen gucun yetmiyorsa oturacan yerinde dayagini yiyerek... Onune gelen silah buluyor adam vuruyor... Devlet artik silahlari toplamasi lazim... Kimsede silah olmamali
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