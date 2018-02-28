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İstanbul'da şok görüntü! 'Şoför kadın yolcuya tokat attı' iddiası

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 18:34 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal'da, Ahmet Yesevi-Kartal Metro seferini yapan otobüste şoförün, bir kadına tokat attığı iddia edildi. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul'da KM11 numaralı Ahmet Yesevi-Kartal Metro seferini yapan otobüsün şoförünün, bir kadına tokat attığı iddia edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, kadın yolcunun yanı sıra diğer yolcuların da tepkilerini gösterdiği görülüyor.

"SEN BANA DOKUNAMAZSIN"

Görüntülerde, kadın yolcu, şoföre yönelik olarak, "Sen bana dokunamazsın. Ben seni şikayet etme hakkına sahibim" diyor.

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Belediye otobüsü yolcu şoför Tokat görüntü

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kadın açıktır şöförde chpli diye yüklenmiştir...normal şeyler alıştık..
keske babanda cok yuklenmeseydi safi israfsin cunki sen
Ne kadar agresif bir milletiz değil mi. Eğitimsizliğimizden kaynaklanıyor!!!
Şoför vurmadan önce de böyle cırladıysa şoför haklı.
RABBİM sen bizleri çirkef kadınlardan koru
Belediye otobüsü şoförlü ğü kadar pis bir iş daha yok. 30 sene evvel İstanbul belediyesinde en kıdemli şoför 8 senelikti şimdi iş yok vatandaş katlanıyor. Yani çekilesi iş değil
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