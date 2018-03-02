İstanbul'da şüpheli paket alarmı! Cadde trafiğe kapatıldı

Olay sabah 04.00 sıralarında Halaskargazi Caddesi 175 numaralı binanın önünde meydana geldi. Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri tedbir olarak Mecidiyeköy'den Taksim istikametine giden şeridi trafiğe kapattı.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ARANDI
Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri park halindeki araçların da etrafında araştırma yaptı.
FÜNYE İLE PATLATILDI
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı alınan güvenlik tedbirlerinin ardından paketi fünye ile patlattı. Yapılan incelemede alüminyum folyo kağıdı ve koli bandı ile sarılmış kaldırım taşı olduğu belirlendi. Şüpheli paketin fünye ile patlatılmasının ardından trafik normale döndü.
Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem! Yolu kapattılar
'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'
Ankara'da büyük operasyon! Ünlü iş adamının intiharına neden olmuşlar
Ermenistan'dan skandal karar
Tacizciden inanılmaz savunma: Gece güreş yaparken beni tahrik etti
Para kazanmanın ilginç yolları
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Jandarma devriye dönüşü fark etti! Yüzlerce...
Herkes Hz. İsa'nın böyle göründüğünü sanıyordu! Ancak gerçek çok başkaymış...
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum