HABER

İstanbul'da şüpheli paket alarmı! Cadde trafiğe kapatıldı

GÜNDEM HABERLERİ  | 02.03.2018 06:33 | Son Güncelleme

Şişli Halaskargazi Caddesi'ne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Güvenlik nedeniyle Taksim yönü tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Olay sabah 04.00 sıralarında Halaskargazi Caddesi 175 numaralı binanın önünde meydana geldi. Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri tedbir olarak Mecidiyeköy'den Taksim istikametine giden şeridi trafiğe kapattı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ARANDI

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri park halindeki araçların da etrafında araştırma yaptı.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı alınan güvenlik tedbirlerinin ardından paketi fünye ile patlattı. Yapılan incelemede alüminyum folyo kağıdı ve koli bandı ile sarılmış kaldırım taşı olduğu belirlendi. Şüpheli paketin fünye ile patlatılmasının ardından trafik normale döndü.

Adana'da patlama hazır ses bombası bulundu!Adana'da patlama hazır ses bombası bulundu!
İki konsoloslukta alarm! İstanbul'da hareketli dakikalarİki konsoloslukta alarm! İstanbul'da hareketli dakikalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul şüpheli paket Taksim Şişli

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!

Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan uyarı! Risk çok fazla

İstanbul için korkutan uyarı! Risk çok fazla

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi

İlber Ortaylı'dan Wikipedia yorumu

İlber Ortaylı'dan Wikipedia yorumu

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

Emine Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Emine Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.