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İstanbul'da üst geçide takılan hafriyat kamyonu paramparça oldu

GÜNDEM HABERLERİ  | 19.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli'de bir hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Kaza sonrası kamyon tanınmaz hale geldi.

Sultanbeyli'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü de parçalandı.

Kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, TEM Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli yönünde üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan damper koparak yolda kalırken kamyonun ön bölümü de parçalandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul hafriyat kamyonu trafik kazası

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