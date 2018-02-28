HABER

İstanbul'da veliler taciz iddiasıyla öğretmen dövdü

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 16:25 | Son Güncelleme

Fatih’te bir lisede öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen S.Ö. okulda veliler tarafından dövüldü.

Fatih'te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olan S.Ö., iddiaya göre, kız öğrencilerden birine evinde reklam çekimi yapılacağını ve oyuncu olmak isteyip istemediğini sorarak evine davet etti.

Teklif karşısında şaşıran kız öğrenci durumu ablasına anlattı. Öğretmenin tavırlarından şüphelenen abla ise kardeşiyle öğretmenin telefon konuşmasını kaydetti.

KISA SÜREDE DUYULDU, VELİLER OKULA KOŞTU

Öğretmenin öğrencisine bekar olduğunu ve endişe etmemesi gerektiğini söylemesi üzerine abla, okul yönetimine giderek durumu aktardı. Bu görüşmelerin duyulması üzerine veliler ve öğrenciler okulun önünde toplandı. Öfkeli kalabalık, kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni S.Ö.’yü dövdü. Okulda yaşanan kargaşa üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.

Öğretmen sevgilisi kabusu yaşattıÖğretmen sevgilisi kabusu yaşattı
İmam hatipte 18 çocuğa dehşeti yaşattı! Yargı tarihinin en ağır cezası verildiİmam hatipte 18 çocuğa dehşeti yaşattı! Yargı tarihinin en ağır cezası verildi

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis ekiplerinin araya girmesiyle öfkeli kalabalık dağıldı. Velilerin şikâyeti üzerine öğretmen S.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öğretmene taciz dayağı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişi öğretmene tokat atarken, çevredekiler de bağırıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul taciz öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 15 yorum
AKEPE NİN EĞİTİM SİSTEMİ NE GÜZEL BOKS DERSLERİDE VAR .DÜNYADA YOKTUR YEMİNLEN.
en güzeli bu boşverin polisi aramayın halk dilinden anlar böylelerin
Keşke bu dinci ama dinsiz Salih ÖVUT 'ün eğitim bir sen üyesi olduğunu yazabilseydiniz....
YİNE BİR TÜRKİYE KLASİĞİ
Yeni Türkiye
suclu oldugunu nereden bılıyosunuz korumasız bır öğretmenı herkes döver ayıptır yazıktır ülkede kanun adalet var sız kım oluyonuzda adam dövüyonuz
veliler keşke vakıflarda,yurtlarda tecavüze uğrayan çocuklar için de böyle duyarlı olsalar.
İŞTE AKP İŞTE TÜRKİYE İŞTE ÇARŞI PAZAR İŞTE OKUL , KURAN KURSUNDA TECAVÜZ EDEN OKULDA NE YAPMAZ VERİLERİ TEBRİK EDERİM
ben artık kız öğrencilere inanmıyorum.çokça yalan söylüyor ve iftira atıyorlar.zaten emniyette iki kez sorguluyor böyle vakalarda artık
Yandaş-Mandaş her önüne geleni ( Mükakatla, hamili kart yakinimdir) öğretmen atar, memur yaparsan olacağı bu. Evet tam bir Türkiye klasiği haline gelmeye başladı. Eğitim kalitesi tarihin hiç bir döneminde bu kadar dip yapmamıştı.
Ben onu bunu bilmen bu konuda akp kadar aciz bir hükümet görmedim. cikarın idamı artık çıkarın.
Ne olduda şu son günlerde bu tarz haberler çoğalmaya başladı seçim çalışmalarımı sanki millet birikmiş birikmiş şu son günlerde patlayıvermiş gibi var çok güzel bir oyunlar önüyor yine hayırlısı bakalım.
bir öğretmen olarak tek kelime söylüyorum allahından bul az bile yapmışlar adi herif
Vat be okulların geldiği duruma bak eğitim bitmiş
vallahi cok guzel yapmıs veliler bu tıp insanların yasamasına musade etmememek lazım idam en kesin cözum liselerde cok oluyor benım kızımda lisede okuyor boyle bırsey ögretmen tarafından yapılırsa yasatmam böyle pislikleri avcilar
Diğer Haberler
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!

Heyelan yolu darmadağın etti

Heyelan yolu darmadağın etti

Mezar yeri sorgulama ekranı! E-Devlet'e rakip oldu, Sivas Belediyesi geliştirdi

Mezar yeri sorgulama ekranı! E-Devlet'e rakip oldu, Sivas Belediyesi geliştirdi

IWD konferansı 5.'si için kapılarını açıyor

IWD konferansı 5.'si için kapılarını açıyor

Ünlü tatlıcıya 15 yıl hapis istemi!

Ünlü tatlıcıya 15 yıl hapis istemi!

İstanbul'da şok görüntü! 'Şoför kadın yolcuya tokat attı' iddiası

İstanbul'da şok görüntü! 'Şoför kadın yolcuya tokat attı' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.