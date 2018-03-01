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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 03:18 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışına rağmen Galata Köprüsü'ndeki olta balıkçıları ateş yakıp ısınarak balık tutmaya devam etti.

İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışına rağmen Galata Köprüsü'ndeki olta balıkçıları ateş yakıp ısınarak balık tutmaya devam etti.

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışına rağmen Galata Köprüsü'ndeki olta balıkçıları ateş yakıp ısınarak balık tutmaya devam etti.
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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
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İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı

İstanbul'dan kar manzaraları! Bir anda bastırdı
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istanbul kar yağışı kar manzaraları istanbulda kar

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