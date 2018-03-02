İstanbul için korkutan uyarı! Risk çok fazla

Ankara’da AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen Deprem Sempozyumu’nda konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, deprem ve benzeri afetlerde ilk 72 saatin önemine dikkat çekerek, “Bu ilk saatlerde gerekli lojistiğinizin dağıtılmış olması, insan kaynağınızın zamanında ulaşmış olması son derece önemlidir” dedi. AFAD’ın 2 bin kişilik arama-kurtarma ekibinin yeterli olmadığını belirten Akdağ, 2 yıl içinde gönüllü arama-kurtarma personel sayısının 20 katına çıkarılmasının hedeflendiğini söyleyerek şunları kaydetti:

AKDAĞ’DAN İSTANBUL İÇİN RİSK UYARISI

“AFAD Kanunu’ndan da elde ettiğimiz bir başka imkânımız, itfaiyecilerin de bu sürece etkin olarak katılabileceği bir sistemin kurulması. Dolayısıyla 2018-2019 arasında Türkiye’de 20 bine yakın itfaiyecinin de bu müdahale hazırlığına çok etkin katılması, eğitimlerinin yenilenmesi, güçlendirilmesi, yangın dışında da afet ve diğer krizler için müdahale kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarına hız veriyoruz. Çok sayıda gönüllü yetiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor.” Akdağ, depreme daha hızlı müdahale edebilmek için, lojistik merkezlerine ilave olarak “Uydu lojistik merkezi” denilebilecek alanlar oluşturacaklarını dile getirdi.