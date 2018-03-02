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İstanbul için korkutan uyarı! Risk çok fazla

GÜNDEM HABERLERİ  | 02.03.2018 06:04 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yeni deprem riski haritasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 27’sinin, binaların ise yüzde 26’sının tehlikeli alanda bulunduğunu ifade etti. Akdağ, AFAD’ın 2 bin olan arama kurtarma personel sayısının 2 yıl içinde 20 katına çıkacağını söyledi.

Ankara’da AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen Deprem Sempozyumu’nda konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, deprem ve benzeri afetlerde ilk 72 saatin önemine dikkat çekerek, “Bu ilk saatlerde gerekli lojistiğinizin dağıtılmış olması, insan kaynağınızın zamanında ulaşmış olması son derece önemlidir” dedi. AFAD’ın 2 bin kişilik arama-kurtarma ekibinin yeterli olmadığını belirten Akdağ, 2 yıl içinde gönüllü arama-kurtarma personel sayısının 20 katına çıkarılmasının hedeflendiğini söyleyerek şunları kaydetti:

AKDAĞ’DAN İSTANBUL İÇİN RİSK UYARISI

“AFAD Kanunu’ndan da elde ettiğimiz bir başka imkânımız, itfaiyecilerin de bu sürece etkin olarak katılabileceği bir sistemin kurulması. Dolayısıyla 2018-2019 arasında Türkiye’de 20 bine yakın itfaiyecinin de bu müdahale hazırlığına çok etkin katılması, eğitimlerinin yenilenmesi, güçlendirilmesi, yangın dışında da afet ve diğer krizler için müdahale kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarına hız veriyoruz. Çok sayıda gönüllü yetiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor.” Akdağ, depreme daha hızlı müdahale edebilmek için, lojistik merkezlerine ilave olarak “Uydu lojistik merkezi” denilebilecek alanlar oluşturacaklarını dile getirdi.

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Gazete Habertürk'ün haberine göre Akdağ, depreme müdahale kadar riskleri önceden tespit edebilmenin önemine vurgu yaparak, “Artık elimizde adeta parsel parsel deprem riskini değerlendirebileceğimiz, binaları yaparken buna uygun şekilde hareket edebileceğimiz bir risk haritamız var. Çok iyi bir yazılım da hazırlandı. Dolayısıyla mühendislerimiz binalarını inşa ederken de bu risk haritasındaki değerleri kullanabilecekler ve onların da işleri kolaylaşacak. Daha güvenli binalar inşa etmiş olacağız” diye konuştu.

EN FAZLA RİSK İSTANBUL'DA

Riskin en fazla İstanbul’da olduğuna işaret eden Akdağ, “Bu meselenin İstanbul’da bir kere daha özellik kazandığını biliyoruz. Bu yeni haritamızla aslında Türkiye’de nüfusun yüzde 27’si, binaların yüzde 26’sı en tehlikeli alanlarda bulunuyor. Ama bu yüzde 26’nın bütünü riskli bina değil, özellikle belli bir yıldan önce yapılan binalarda risk çok fazla” dedi. Akdağ, vatandaşlara evlerine deprem sigortası yaptırmaları çağrısında da bulundu.

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