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İstanbul Valiliği'nden 24 Haziran seçimleri uyarısı!

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, 24 Haziran seçimi öncesinde, siyasi partilerin propaganda çalışmaları dolayısıyla yaşanabilecek trafik yoğunluğu konusunda vatandaşları dikkatli ve anlayışlı olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valiliği'nden 24 Haziran seçimleri uyarısı!

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla il genelinde özellikle son iki günde (cuma ve cumartesi) siyasi partilerin yoğun propaganda çalışmaları ve etkinliklerinin olacağı kaydedildi.

VALİLİKTEN TRAFİK UYARISI

Bu durumun ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna yol açmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle şehir içi trafik akışının rahatlatılması, herhangi bir zorluk ve mağduriyet yaşanmaması için sürücülerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri, kuralların uygulanmasında trafik görevlilerine yardımcı olmaları ve anlayış göstermeleri büyük önem arz etmektedir." denildi.

AA

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