İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "İstanbul’da bu gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın (pazar) gün içinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.