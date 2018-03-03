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İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

GÜNDEM HABERLERİ  | 03.03.2018 23:15 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’a sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "İstanbul’da bu gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın (pazar) gün içinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Meteoroloji Meteoroloji Genel Müdürlüğü istanbul

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