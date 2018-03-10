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İstanbullular dikkat! Tüm seferler iptal edildi

GÜNDEM HABERLERİ  | 10.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

Şehir Hatları A.Ş., İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbullular dikkat! Tüm seferler iptal edildi

Şehir Hatları A.Ş. İstanbul Boğazı’ndaki yoğun sis nedeniyle vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hava muhalefeti (sis) artarak devam etmektedir. Liman başkanlığı boğazdaki deniz trafiğini tamamen durdurmuştur” denildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyide yarın ya sis gelmezse ne olacak kesin mi İnanılmaz arkadaşlar yutubda video çekerek tahmin yapan çocuğu gördünüz mü adı Molvin Paydin. Bütün tahminlerini tutturuyor mk muhteşem bir çocuk yutubda Molvin Paydin yazıp tahminlerini izleyip görebilirsiniz hala şaşkınım
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